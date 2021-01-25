Мы писали о том, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 января провел встречу с хокимами столичных районов, председателями махаллей и молодежью Юнусабадского района. На ней глава государства традиционно выслушал предложения председателей махаллей и молодёжи.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», с двумя предложениями выступил 31-летний Хусейн Раджабов, заведующий кафедрой «Бизнес-право» в Ташкентском государственном юридическом университете, выпускник магистратуры Нагойского университета и докторантуры Университета Кобе Японии.

Молодой человек заявил, что своим первым предложением хочет усовершенствовать отбор и подготовку юридических кадров в судебно-правовой системе.

Шавкат Мирзиёев ещё раз поинтересовался его биографией, образованием и уточнил должность. Когда глава государства узнал, что Хусейн Раджабов является самым молодым завкафедрой в истории ТГЮУ, то предложил ему работу в Верховном суде. Тот поблагодарил президента за предложение, но сказал, что хотел бы остаться на текущей должности. По его словам, он изучал в Японии бизнес-право и конкурентное право, и хочет помочь с развитием этих сфер в Узбекистане и подготовкой кадров.

Заведующий кафедрой напомнил, что в своем послании парламенту президент отметил проблемы в судебно-правовой системе. В частности, отмену решений судов, коррупцию в прокуратуре и других правоохранительных органах, а также случаи нарушений прав человека.

Для решения этих проблем он рекомендовал внедрить в Узбекистане единый квалификационный экзамен для юристов.

«О чем свидетельствуют эти проблемы? О нехватке квалифицированных и образованных кадров или о том, что в систему попали некоторые недостойные своей профессии люди. Моё предложение заключается в том, чтобы на основе передового опыта Японии и Южной Кореи внедрить в Узбекистане единый [квалификационный] экзамен для юристов. Что это даст? Это позволит создать прозрачную и открытую систему отбора и подготовки в судебно-правовой системе, а также отобрать самые образованные и квалифицированные кадры на должность прокурора или судьи», — отметил завкафедрой.





Президент в ответ заявил, что при внедрении экзамена «90% кандидатов не пройдут». Аудитория на эти слова отреагировала смехом и аплодисментами.

Хусейн Раджабов сказал, что если в Узбекистане пройдут 10% кандидатов, то в Японии этот показатель составляет только 3%.

«А как тогда я закрою вакантные места?» — спросил президент под смех аудитории. Он продолжил: «Знаешь, мне дают кандидатов на должность судьи. Раньше я подписывал [назначения] и районных судей. Сейчас передал полномочия комиссии, провели реформы. Но всё равно приносят. Приносят троих кандидатов. Президент должен поставить подпись. Суд решает судьбу человека. У судьи больше полномочий, чем у хокима… Больше всего мучает то, что я должен поставить подпись, но я не знаю их способности. Если сделаем экзамен, то они не пройдут. Это не смешно», — сказал он.

По его словам, не каждый может правильно оценить «тяжесть настоящей жизни в Узбекистане».

«После обучения за границей, с иностранным опытом легко „разрезать всё“. Я тоже много читаю, тоже хочу этого, но время неподходящее», — объяснил президент.

Министр дошкольного образования Агриппина Шин, министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев, министр народного образования Шерзод Шерматов и председатель Верховного суда Козимджан Камилов (стоящий позади).

Шавкат Мирзиёев поручил председателю Верховного суда Козимджану Камилову встретиться с Хусейном Раджабовым.

«Но всё равно мы должны к этому постепенно приблизиться. Открыто говоря, за последние четыре года я обращаю большое внимание судебно-правовой системе. Потому что гражданин, который приходит в суд, верит в справедливость не по словам президента, а по решениям судей», — подчеркнул он.

Глава государства объяснил, что акты помилования в Узбекистане принимаются из-за того, что «в тюрьмах сидят много незаконно осужденных».

«Потому что следствие проводилось „неразумно“. Привести в порядок процесс следствия — это очень большие сложности. Если следствие будет качественным и его будут вести следователи, похожие на вас, то это тоже поможет [сократить число] ошибок в юриспруденции. Ошибки следствия отражаются на суде. Если бы следствие было качественным, справедливым, не требовались бы помилования. Но, к сожалению, это у нас есть. Но это нельзя сразу же „отрезать“, выгнать всех. Я тоже нахожусь в поисках, твоё предложение правильное, но это мы рассмотрим вместе», — сказал президент.





Второе предложение Хусейна Раджабова было связано со сферой предпринимательства. По его словам, число предпринимателей с 2017 года возросло на 200 тысяч, в связи с чем растёт потребность в юридических консультациях. Но проблема в том, что такие услуги могут оказывать только юристы с высшим образованием.

«Если мы будем полагаться только на юристов с высшим образованием, то не сможем удовлетворить потребности предпринимателей в юридической консультации. У нас есть среднее специальное образование — юридические техникумы (14 техникумов по всей стране). Я считаю, что будет целесообразно дать право выпускникам этих техникумов открывать консалтинговые фирмы, предоставляющие юридические консультации», — сказал он.

Заведующий кафедрой считает, что это решение позволит обеспечить выпускников работой по своей специальности, облегчить доступ предпринимателей в регионах к правовой консультации и снизит число нарушений законодательства в сфере предпринимательства.

Шавкат Мирзиёев заявил, что таких техникумов раньше было 2−3, а процесс поступления в 98% случаев был коррупционным и только в 2% — справедливым.

«Я подписал постановление, принимаем меры [по искоренению таких случаев]. Когда я подписывал документ, меня мучал вопрос, кто будет преподавать в этих техникумах. Какой учитель? Что окончил? Где справедливость?» — спросил он, а затем обратился к Хусейну Раджабову, переспросил его имя и записал его.

«Ты мне ещё будешь нужен. Потому что я много борюсь с теми, кто мне заносит бумаги», — заявил глава государства.

Адхам Икрамов.

Президент поручил председателю Торгово-промышленной палаты Адхаму Икрамову встретиться с молодым человеком и изучить его предложение. Глава ТПП заявил, что совместно с Министерством юстиции и Верховным судом предоставит заключение в письменном виде в Администрацию президента.