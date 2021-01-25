Дату проведения выборов в Узбекистане предлагается перенести с декабря на октябрь. Проект закона о внесении соответствующих поправок в Конституцию обсудили фракции политических партий в Законодательной палате Олий Мажлиса, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе нижней палаты парламента и в Центральной избирательной комиссии.

Согласно статье 117 Конституции, выборы президента, в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов проводятся в год истечения конституционного срока их полномочий — в первое воскресенье третьей декады декабря.

Законопроектом предлагается изменить день проведения выборов на первое воскресенье третьей декады октября. Если поправки будут одобрены, выборы президента Узбекистана, запланированные на 2021 год, могут состояться 24 октября.

Теперь проект закона будет обсуждён на заседании Законодательной палаты.

О том, что выборы президента пройдут в 2021 году, в послании парламенту в конце декабря прошлого года говорил президент Шавкат Мирзиёев. Он подчеркнул, что выборы должны быть организованы «на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов».

6 января вопрос предстоящих выборов президента обсуждался на заседании Центральной избирательной комиссии.