Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 25 января рассмотрела в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием избирательного законодательства», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документ должен быть в ближайшее время опубликован для общественного обсуждения.

Мы уже писали, что одним из пунктов законопроекта, разработанного группой депутатов, является внесение поправок в Конституцию, касающихся переноса дня проведения выборов президента, в Законодательную палату, в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября).

В сообщении Законодательной палаты уточняется, что проведение выборов в конце года «приводит к затягиванию проведения послевыборных политических мероприятий, в частности, принятия Государственной программы».

По мнению инициаторов поправок, изменения послужат основой «для своевременного формирования высших государственных органов после выборов и принятия важных политических решений».

Проектом закона также упраздняется институт окружных избирательных комиссий, проводящих выборы в районные (городские) кенгаши народных депутатов. Их полномочия передаются районным (городским) избирательным комиссиям.

Вместе с тем, документом определяется порядок включения граждан Узбекистана, проживающих за рубежом, в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах, а также правовые основания для голосования в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы избирателей за рубежом.

Закон «О финансировании политических партий» приводится в соответствие с Избирательным кодексом, который устанавливает порядок государственного финансирования президентских выборов, а также парламентских выборов и выборов в местные органы представительной власти.

Ряд изменений в законодательство основан на рекомендациях Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В частности, исключается задача избирательных комиссий по организации встреч кандидатов с избирателями. Запрещается использование государственных ресурсов во время избирательной кампании. Во избежание необоснованного продления сроков объявления результатов выборов срок обжалования решений избирательных комиссий сокращается с 10 до 5 дней.

Ещё одно планируемое изменение — вводится процедура публикации политическими партиями промежуточных предвыборных и итоговых финансовых отчетов, а также результатов проверок их деятельности Счетной палатой. Это, по мнению депутатов, послужит обеспечению прозрачности использования средств, выделенных политическим партиям на предвыборную агитацию.

«Сегодня один из основных задач дальнейшего улучшение позиций страны в международных рейтингах и индексах является совершенствование национального избирательного законодательства, приведение его в соответствие с общепризнанными международными стандартами», — говорится в сообщении Законодательной палаты.

«Имеется необходимость информирования международного сообщества о сути проводимых в нашей стране масштабных демократических реформ в сфере выборов путем реализации некоторых рекомендаций международных организаций в национальном законодательстве, предложенных на парламентских выборах 2019 года», — отмечается в сообщении.

Напомним, БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов в парламент 2019 года отмечало ряд улучшений в проведении выборов, но выражало разочарование серьезными нарушениями на избирательных участках и отсутствием истинной конкурентной борьбы между кандидатами.

По результатам выборов президента 2016 года БДИПЧ также указывало на необходимость проведения реформ для устранения «процедурных и системных недостатков».

В послании парламенту в конце 2020 года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что выборы должны пройти «на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов». При этом он отметил: «Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах».