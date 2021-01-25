Административные суды Узбекистана за 2021 год рассмотрели 15067 дел, вытекающих из публично-правовых отношений. Восстановлены права 10130 граждан и юридических лиц, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Кроме того, суды в отношении 426717 человек рассмотрели 341469 дел о правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административной ответственности. В отношении 269026 человек применены административные взыскания в виде штрафа, лишения специального права, административного ареста и выдворения за пределы страны.

За отчётный период административные суды больше всего рассмотрели дел о перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии, отсутствии учёта объектов налогообложения или нарушении порядка ведения кассовых операций, а также платёжной дисциплины, оскорблении, мелком хулиганстве, причинении лёгкого телесного повреждения, невыполнении законных требований работника органов внутренних дел, управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, уклонении водителей транспортных средств и других участников дорожного движения от освидетельствования на состояние опьянения и нарушении водителями транспортных средств ПДД, повлёкшим причинение потерпевшему лёгкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба.

Из них суды в отношении 29200 человек рассмотрели 28868 дел о правонарушениях, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и уклонением водителей транспортных средств и других участников дорожного движения от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении 28189 лиц применены административные взыскания в виде штрафа, лишения права управления транспортными средствами и административного ареста.

В отношении 21870 граждан рассмотрено 21395 дел о правонарушениях, связанных с нарушением водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшим причинение потерпевшему лёгкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба. Из них в отношении 19505 человек применено административное взыскание в виде штрафа, а 733 человека лишены права управления транспортными средствами.

В ходе выездных заседаний было рассмотрено 80171 дело, или 22,5%. Кроме этого, судебная коллегия по административным делам в надзорном порядке рассмотрела 4934 жалобы и протеста, из них 561 изучено на основе материалов дел. Отменено 328 и изменено 45 решений нижестоящих судов.