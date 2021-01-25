Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) запустили пятидневную программу обучения полевой эпидемиологии (FETP) для 20 эпидемиологов Узбекистана из Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и 10 наставников из Ташкентской медицинской академии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства США в Узбекистане.

Как пояснили в посольстве, FETP — программа обучения для работников общественного здравоохранения на всех уровнях системы, направленная на повышение их способности проводить эпидемиологические исследования и реагировать на вспышки заболеваний.

Запланированный тренинг будет состоять из трехмесячного модуля обучения без отрыва от производства. CDC поможет с интеграцией этой программы в структуру Ташкентской медицинской академии, которая затем будет поддерживаться Министерством здравоохранения Узбекистана.

«Выпускники программы в Узбекистане укрепят потенциал страны в своевременном обнаружении вспышки COVID-19 и принятии ответных мер, создадут системы эпиднадзора за болезнями и внесут свой вклад в понимание опыта местных сообществ в отношении болезней», — отмечается в сообщении пресс-службы посольства.