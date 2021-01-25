С 1 февраля 2021 года прекращается продажа бумажных месячных проездных всех видов (для учеников, студентов, пенсионеров и инвалидов, а также общие), сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат». С этой же даты будут доступны дневные тарифы для электронных месячных карт.

При первой покупке необходимо приобрести месячную 30-дневную электронную карту (дневные тарифы можно будет выбирать в последующем применении). Хотя ранее Управление транспорта отмечало, что такая практика будет только в первый месяц для удобства пассажиров.

В отличие от традиционных проездных, рассчитанных на использование с первого до последнего числа месяца, транспортные карты активируются в день первой валидации (прикладывания к валидатору в общественном транспорте).

Все виды транспортных карт предоставляются на срок в 3 года.

«Не нужно будет каждый месяц покупать новые электронные дорожные билеты. Достаточно будет просто скачать себе выгодные тарифы», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что с полным переходом на транспортные карты внедряются тарифные планы на 5, 10, 15, 20 и 30 дней. При использовании тарифных планов количество поездок и пересадок не ограничивается. При первом приобретении транспортной карты пассажирам предложат купить пакет на 30 дней, рассказывал глава Управления транспорта и председатель правления АО «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев.