Компания по производству бытовой техники премиум-класса Avalon открыла новый шоурум. Праздничное торжество состоялось 29 декабря в Ташкенте.

В шоуруме представлен широкий ассортимент различных моделей стиральных и посудомоечных машин, пылесосов, холодильников, кондиционеров и другого. Также здесь можно найти модели встраиваемой техники: духовые шкафы, варочные поверхности, вытяжки и микроволновые печи.





Грамотные и квалифицированные специалисты шоурума всегда готовы проконсультировать по интересующим вопросам. Они подробно расскажут об особенностях каждой модели и помогут сделать оптимальный выбор с учетом индивидуальных предпочтений каждого посетителя.

Продукция премиум-класса разрушает стереотипы о привычной технике и предлагает по-новому взглянуть на функциональность, удобство и комфорт. Элитный внешний вид и элегантность способны подчеркнуть статус и придать изюминку интерьеру.





За короткий промежуток времени Avalon смог завоевать любовь покупателей благодаря особенному дизайну и высокому качеству. И в 2021 году Avalon планирует открыть еще несколько столичных и региональных шоурумов, чтобы еще больше потребителей смогли ознакомиться с брендом.





Телефоны для справок: (+998) 55−503−66−66, (+998) 95−513−70−70.

Адрес шоурума: Юнусабадский р-н, Ц-5, ул. Шарафа Рашидова, 16А.

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