Хокимият Чиланзарского района благоустраивает часть улицы Катартал от пересечения с улицей Мукими. На сегодняшний день отремонтировано 400 м пешеходной зоны. Уже установлены скамейки, освещение, проложена велодорожка. Корреспондент «Газеты.uz» по приглашению пресс-службы хокимията района ознакомился с изменениями.

На первом этапе проекта планируется обновить 1,2 км тротуара — до небольшого кладбища возле улицы Чупонота. На втором этапе — ещё 1,8 км, до улицы Аль-Хорезми. В прошлом году на ремонт улицы из местного бюджета было выделено 2,2 млрд сумов. В этом году планируется выделить ещё 600 млн сумов.

На улице Мукими все ещё установлены заборы, разделяющие потоки движения, хотя на большинстве улиц столицы они были демонтированы — власти признали их опасность ещё в 2017 году. В 2019 году Департамент транспорта при хокимияте города (ныне Управление транспорта) отмечал «Газете.uz», что заборы здесь не демонтируют, так как улица еще не сдана в эксплуатацию.





Улица Мукими.

На перекрёстке Катартал и Мукими, где по проекту начинается обновление пешеходной зоны, на месте тротуара парковка.





Переход через улицу Катартал на пересечении с Мукими.

Главный специалист строительного отдела хокимията Чиланзара Мирсаид Мирсобиров отметил «Газете.uz», что проектом не предусматривается перемещение парковки с пешеходной зоны. Новый тротуар начали строить в 30 м от перекрёстка.





Столбики преграждают путь автомобилям. Отметим, что в мире предпочитают использовать чёрный цвет — в городской среде он менее заметен.





Вместе с пешеходной зоной начинается и велодорожка. По словам Мирсаида Мирсобирова, она будет окрашена в красный цвет. Велодорожка рассчитана на одностороннее движение. Пока ей активно пользуются пешеходы.

Деревья оградили газоном с бордюром.

Грунт вокруг некоторых деревьев ниже уровня тротуара. При таком решении меньше вероятности, что при осадках грязь будет стекать на тротуар.





Здесь маломобильным гражданам придётся идти по велодорожке или в обход ступеней по правой стороне — далее перепад рельефа будет сложнее.

Детям нравится новая пешеходная зона. Многие катаются здесь на самокатах и роликовых коньках.





На границе перепада высоты установлены скамейки на габионных конструкциях.

На улице установили много фонарных столбов.





Урны имеют не очень большую вместимость и расположены очень близко к скамейкам.

Пешеходная зона обрывается очередной парковкой. Она тоже останется на своём месте.

Мирсаид Мирсобиров сказал, что на месте парковки пешеходам нужно идти по велодорожке.





Между парковкой на тротуаре и пешеходной зоной довольно широкий въезд для автомобилей. Разметки и знаков пока нет.

Перед парковкой нет плавного спуска для маломобильных пешеходов. Безбарьерный проход в начале пешеходной зоны заканчивается палисадником.

В пресс-службе хокимията сообщили, что на зелёной зоне проведена система капельного орошения. Скоро здесь постелят газон.





Местами плитку придётся перекладывать. Далее этот участок оборудован пандусами.





Забраться сюда можно через въезд для автотранспорта.





Или через парковку.





Пандусы довольно крутые.





Работы еще не завершены, но уже видно, что даже небольшие перепады рельефа не выровнены для создания безбарьерной среды.

Переход с плоской поверхности на пандус получился не плавным.

Деревья обрамлены габионными конструкциями. Сверху на них установлены скамейки.

Перед госучреждением установлено бессмысленное ограждение.





Очередную парковку на пути пешеходов обозначили бордюрами. Здесь тоже нет «зебры» и знаков перехода. По словам Мирсаида Мирсобирова, по завершении проекта на улице будет больше парковочных мест, что должно решить проблему заторов. Небольшая парковка будет каждые 50−100 метров.

Выход с тротуара на пешеходный переход через улицу довольно узкий (сравните с широкими выездами для автомобилей).

Небольшой перекресток оборудован светофором для пешеходов, разметки и знаков пока нет. Дизайн позволяет машинам блокировать путь пешеходам.





Мирсаид Мирсобиров рассказал, что благоустраиваться будет только одна сторона улицы Катартал. Вторая сторона слишком узкая и находится на порядок выше проезжей части, поэтому построить здесь пешеходную зону и велодорожки не получится, отметил он.

Тем не менее, противоположная сторона также нуждается в ремонте. Иначе создать здесь безопасную среду невозможно.

Безбарьерной среды на этой стороне также нет.

Сложный рельеф создан искусственно и при желании может быть исправлен.

Арыки, не закрытые решеткой, неудобны и для пешеходов, и для транспорта, они выглядят неэстетично и часто забиты мусором.

Автобусные остановки опасны из-за открытых арыков.

Используемая на многих улицах города плитка не соответствует требованиям. Пешеходы заслуживают того, чтобы ходить по качественным улицам.

Пока проект не завершён, у администрации Чиланзарского района есть возможность привлечь специалистов, в том числе урбанистов, которые могут помочь сделать улицу более удобной, безопасной и красивой.

Грамотно спроектированные улицы и общественные пространства могут привлекать людей из других районов и повысить качество жизни местных жителей. Благоустройство лишь одной стороны улицы будет полумерой и не сильно улучшит имеющуюся ситуацию.

Кроме того, хокимият повторяет старые ошибки, отдавая приоритет автотранспорту. Такой подход противоречит официальным заявлениям на разных уровнях о приоритете пешеходов над всеми видами транспорта.