Пресс-служба главы государства опубликовала специальный репортаж о поездке президента Шавката Мирзиёева в Бухарскую область.
В рамках двухдневного визита президент провёл встречу в Алатском районе. На ней он отдельно остановился на борьбе с коррупцией и дал поручение Махмуду Истамову, который был назначен прокурором Бухарской области в преддверии визита.
«Как бы грубо не прозвучало, это правда в нашем обществе: нам не удаётся искоренить коррупцию в Узбекистане. Нужно соответствовать должности прокурора, нужно обеспечить верховенство закона. Люди должны смотреть на прокуроров со светлыми лицами, а не как на воров», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Ранее президент сообщил, что колледжи, находящиеся сейчас в ведении Министерства высшего и среднего специального образования, перейдут в ведение Министерства занятости и трудовых отношений. Ожидается, что сроки обучения в колледжах сократят, а число профессий увеличат.
Алишер Раджапов
С завтрашнего дня кто будет криво смотреть без светлого лица — пишите объяснительную
Виктор Бухараев
Тогда и прокуроры и прочии чиновники должны смотреть на людей не как на дойную корову
Яхин Шамиль
Главное чтобы и прокуроры не смотрели на всех как на преступников.
Шахзода
Без полезно, у нас коррупцию не искоренить, она у нас сидит очень и очень глубого к сожалению (((
Комил Рахманкулов
Прочитайте в викиликс про Узбекистан. Кто, как назначается. А все остальное это просто разговоры вокруг да и около.