Пресс-служба главы государства опубликовала специальный репортаж о поездке президента Шавката Мирзиёева в Бухарскую область.

В рамках двухдневного визита президент провёл встречу в Алатском районе. На ней он отдельно остановился на борьбе с коррупцией и дал поручение Махмуду Истамову, который был назначен прокурором Бухарской области в преддверии визита.

«Как бы грубо не прозвучало, это правда в нашем обществе: нам не удаётся искоренить коррупцию в Узбекистане. Нужно соответствовать должности прокурора, нужно обеспечить верховенство закона. Люди должны смотреть на прокуроров со светлыми лицами, а не как на воров», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Ранее президент сообщил, что колледжи, находящиеся сейчас в ведении Министерства высшего и среднего специального образования, перейдут в ведение Министерства занятости и трудовых отношений. Ожидается, что сроки обучения в колледжах сократят, а число профессий увеличат.