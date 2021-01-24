23 января начальник цеха Ново-Ангренской теплоэлектростанции С. Ш. найден повешенным у себя дома. Как сообщала «Газета.uz», взрыв, при котором погибли трое человек, произошёл в его цехе. За день до смерти мужчину вызывали на допрос.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что 39-летний глава цеха скончался 23 января примерно в 12:50 в своём доме в Ангрене. По данным ведомства, мужчина повесился, привязав верёвку к потолку в сеновале.

Прокуратура Ангрена изучила место происшествия и назначила судебно-медицинскую экспертизу. Согласно её предарительному заключению, причиной смерти С. Ш. стала механическая асфиксия, возникшая при сдавлении шеи петлей.

В настоящее время городская прокуратура ведёт доследственную проверку по факту смерти.

Напомним, 20 января в 5-м энергоблоке ТЭС, приостановленной накануне для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси. В результате погибли две женщины и один мужчина — Т. М. (1968 года рождения), Р. Н. (1981) и К. А. (1990), ещё трое пострадали.

Прокуратура Ангрена возбудила уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия). Позже дело было передано в ведение Следственного управления ГУВД Ташкентской области.