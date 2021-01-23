«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов несладкой и сытной выпечки.
Пирожки с картофелем
Домашние жареные пирожки — это классика кулинарии. Пирожки получаются мягкими, аппетитными и очень вкусными.
Мясные пышки
Эти пышки выглядят интереснее традиционных пирожков, но получаются такими же вкусными и ароматными.
Сырные трубочки из лаваша
Очень быстрая и сытная сырная закуска понравится как взрослым, так и детям. Сырные трубочки из лаваша можно подать на завтрак, а также это отличный перекус в течении дня.
Слойки с сыром и творогом
Аппетитные слойки приготовить очень легко. Они получаются вкусными и сытными, с большим количеством нежной начинки из творога и сыра.
Курники на песочном тесте
Красивый и вкусный курник с давних времён считается царским. Такие небольшие пирожки в порционном формате с начинкой отлично подойдут для сытных завтраков и перекусов.
Мясной рулет в слоёном тесте
Мясной рулет в слоёном тесте — универсальная закуска для любого застолья или семейного торжества. Он сытный, вкусный, а подавать его можно как в холодном, так и в горячем виде.
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