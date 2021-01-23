«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов несладкой и сытной выпечки.

Пирожки с картофелем





Домашние жареные пирожки — это классика кулинарии. Пирожки получаются мягкими, аппетитными и очень вкусными.

Мясные пышки





Эти пышки выглядят интереснее традиционных пирожков, но получаются такими же вкусными и ароматными.

Сырные трубочки из лаваша





Очень быстрая и сытная сырная закуска понравится как взрослым, так и детям. Сырные трубочки из лаваша можно подать на завтрак, а также это отличный перекус в течении дня.

Слойки с сыром и творогом





Аппетитные слойки приготовить очень легко. Они получаются вкусными и сытными, с большим количеством нежной начинки из творога и сыра.

Курники на песочном тесте





Красивый и вкусный курник с давних времён считается царским. Такие небольшие пирожки в порционном формате с начинкой отлично подойдут для сытных завтраков и перекусов.

Мясной рулет в слоёном тесте





Мясной рулет в слоёном тесте — универсальная закуска для любого застолья или семейного торжества. Он сытный, вкусный, а подавать его можно как в холодном, так и в горячем виде.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99878) 148−15−55

Telegram: (+99899) 837−15−15