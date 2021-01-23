Первый месяц 2021 года оказался в мире одним из тяжелейших с начала пандемии коронавируса. Между тем, мысли о вакцинации в обществе все ещё описываются пословицей «все кузни обошел, но некован воротился». Замглавы Минздрава Баходир Юсупалиев в начале неделе выступил на эту тему с оптимистическим девизом «Все флаги в гости к нам» — для производителей этих самых вакцин из Германии, США, Китая и России. Но только после тестирования и сертификации препаратов.

Новости о побочных эффектах вакцинации до сих пор окутаны не меньшим туманом, чем цифры заболеваемости и смертности. Поэтому процесс выбора, чем будем колоться, безусловно, стоит сделать публичным и совершенно прозрачным. Важно, чтобы не вышло, как с историей вокруг закупок пресловутого гидроксихлорихина, который в начале пандемии был сразу же закуплен узбекскими контрагентами под завязку, но уже к лету его приходилось распределять чуть ли не приказным порядком.

Вообще же всякие инновации, и не только в области медицины, в Узбекистане цветут и пахнут, в особенности молодёжные. В Кашкадарьинской области вспомнили эксперименты времен советской перестройки и решили на 10-дневный срок посадить в кресла хокимов районов и заместителей хокима области представителей милленалов.

Само стремление омолодить аппаратные кадры — дело похвальное. Но понятие «молодым везде у нас дорога» предполагает не только свежий взгляд и креатив, но и практический опыт, что приобретается лишь временем, которого за десятидневку у молодых дублеров слишком маловато.

Тем временем молодежный кадровый задор подхватили люди чуть постарше. Оттого и уровень кадровых притязаний у них повыше. О дате очередных президентских выборов в Узбекистане ещё официально не объявлено, а популярный певец Жахонгир Отажонов в соцсетях заявил о намерениях баллотироваться на главный государственный пост в стране. Отсутствие базовых знаний выборного законодательства артист с лихвой пока компенсирует жаром постов в Instagram.

История выборов на постсоветских просторах знает недавние примеры победы кандидата из сферы шоу-бизнеса. В Узбекистане еще лет пять такой казус даже в интернете представить было невозможно. Сегодня будущее не слишком понятно, поэтому всяк стремится рассказать о том, как надо облагораживать здание государства. Звезда отечественной эстрады на этом поприще имеет великого предшественника в лице героя рассказа Марка Твена «Как я редактировал сельскохозяйственную газету», который давал «ценные» советы о повышении надоев и урожая. Возможно, осознание этого факта заставило бывшего певца пересмотреть свои амбиции: Теперь он согласен начать свое восхождение на политический Олимп с должности хокима «самого тяжёлого» района.

Использование пиара в продвижении хоть в политике, хоть в бизнесе может придать такому движению особенную остроту и вкус. В Каттакурганском районе Самаркандской области двое предпринимателей зарегистрировали семейное предприятие «Шавкат Миромонович Мирзиёев». Семейный бизнес строится на трёх китах быстрого оборота денежных средств — столовой, пункте Paynet и авиакассы. Сейчас сложно сказать, как отреагирует на столь смелый маркетинговый ход правообладатель имени предприятия, но надо понимать, что эффект может выйти обратный задуманному.

Пока молодые и креативные проявляют находчивость и смелость, власть работает в стандартном режиме, творя ⁠будущее здесь и сейчас. Конец декабря, а вслед за ⁠ним первая половина января были ознаменованы концентрированными усилиями по подготовке проекта Госпрограммы на 2021 год — «Год поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения».

Послание президента, которое и стало базой для разработки программы, само по себе, конечно, решить всех проблем не может — необходимы конкретные шаги по превращению благих намерений в реальные дела. Публикация такого документа — большое подспорье для новостных лент СМИ: знай себе, выковыривай инфоповоды, словно изюм из сдобной булки. Тем более что информации и пищи для размышлений как раз ровно на весь годовой цикл программы.

У тех же, кто будет исполнять намеченное почти из 280 пунктов, задача посложнее. Стратегия «год простоять и продержаться» наверху признана устаревшей. Президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу внедрить систему исполнения актов главы государства. Теперь, как заявлено, не могущие «тянуть телегу, должны уйти». Видимо, тех, кто ставит телегу перед тягловым средством, ждет та же участь: любой угрюм-бурчеев в регионе может своим рвением уничтожить самые благие начинания президента.

Очередной треск пил и стук топоров хоть в Ташкенте, хоть в Карши не даёт прямого варианта ответа на вопрос «Что это — глупость или предательство?» Возможно, первый случай имеет место. Но скорее всего, дело в банальной жадности распильщиков, которой столько, что дискредитирует любые решения сверху. Надежда всё-таки остается, что суд сможет установить причинно-следственную связь между аппетитами бизнеса и решениями о вырубках, а не ограничится выписыванием штрафов.

Вновь не наступать на старые грабли в эти дни постараются отечественные энергетики. Отраслевой министр Алишер Султанов заверил, что в очередную порцию холодов население не останется без света и газа. Впрочем, оптимизму главы отрасли сегодня рефреном подходят слова генерала из романа «Горячий снег» Юрия Бондырева после жесткой битвы: «Все, что могу!».

Случившиеся в начале января каскадные отключения тепловых электростанций — вещь системная и зависит от запасов угля, мазута и газа в меньшей степени. В большей — речь идет о запасах прочности нашей энергосистемы. Парк энергооборудования, успешно эксплуатирующийся с советских времен, устаревает. Однако сбои в условиях пиковых нагрузок носят не только технический характер, но и человеческий фактор. Гибель людей на Нового-Ангренской ТЭС в минувшую среду — тому подтверждение. Энергетикам в наступившем году помимо привлечения инвестиций в модернизацию предстоит перекроить и саму систему работы отрасли.

Вопрос доверия к конкретному министерству или власти в целом — это не только большие дорожные карты и госпрограммы. Это ещё возможность и желание чиновников услышать голос каждого конкретного человека.

Евгений Чеховский, старший брат погибшего летом в ДТП двухлетнего Тимура, обратился к президенту с просьбой установить светофор на месте трагедии. Настойчивые обращения к более низовым структурам обезопасить сложный участок автотрассы результата не принесли. Светофор после обращения сразу установили.

Доверие к действующему президенту действительно высокое, но пока люди пытаются решать свои проблемы только через личное послание Мирзиёеву, мало что в нашей жизни может измениться. Отсутствие действенной двусторонней связи общества с властью на всех её уровнях, когда «зеленый свет» для решения проблем людей зависит только от обращений на самый верх, не позволит нам выйти из заколдованного лабиринта с граблями — к тому Узбекистану, который мы хотим и можем построить.