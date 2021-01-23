Компания Dream City Development понимает важность для владельцев недвижимости быть в курсе прогресса на строящемся объекте. Поэтому регулярно делится новостями со строительной площадки проектов.





Возводимый в центре столицы современный торгово-досуговый центр Seoul Mun представляет собой новый формат общественно-коммерческого пространства. В строительстве применяются новейшие технологии и опыт ведущих международных и региональных специалистов. Параллельные процессы, высококачественные материалы и техника позволяют вести надежное строительство в краткие сроки и в стремительном темпе.

Начатое осенью 2020 года строительство Seoul Mun продолжается на южном побережье. Первый этап — укрепление грунта 505 железобетонными сваями и земляные работы. Они завершены в декабре 2020 года. Грунт уже срезан до проектной отметки. Продолжаются фундаментные работы.





В Seoul Mun завершили заливку фундаментных свай. Всего установлено 338 единиц общей глубиной 4056 м. Диаметр одной фундаментной сваи — 650 мм. Бетонный раствор заливается на глубину до 12 м. Завершаются выравнивание поверхности песчано-гравийной смесью и заливка бетонной подушки.

Специалисты также приступили к кладочным работам: возводится промежуточная стена. Она станет промежуточным слоем между подпорными сваями и основной стеной зданий. Работа ведется в две смены и в любые погодные условия.

«Seoul Mun — прочный фундамент успешного бизнеса!»

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.