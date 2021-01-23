Бывший президент США Дональд Трамп 19 января, за день до окончания срока своего президентства, подписал указ, которым поручено обследовать здоровье ветеранов, служивших на авиабазе «Карши-Ханабад» (K2) в Узбекистане в 2001—2005 годах.

Документом министру по делам ветеранов совместно с министром обороны США предлагается рассмотреть вопрос о приравнивании ветеранов, размещённых на авиабазе в Узбекистане, к участникам активных боевых действий.

Фото: Master Sgt. Scott Sturkol / U.S. Air Force.

Министру обороны поручено в течение 365 дней провести тщательное расследование токсического воздействия на американских военных, дислоцированных на авиабазе «Карши-Ханабад» в период с 1 октября 2001 года до 31 декабря 2005 года.

Изучение должно включать следующее:

(a) подробную оценку условий на авиабазе в указанный период, включая идентификацию любых токсичных веществ, загрязнявших авиабазу в этот период, их точное местонахождение и временные рамки воздействия, а также военнослужащих, подвергшихся воздействию токсичных веществ, и обстоятельства такого воздействия;

(b) тщательное эпидемиологическое исследование любых последствий для здоровья военнослужащих. Оно должно соответствовать исследованиям, проводимым Министерством по делам ветеранов;

оценка любой причинно-следственной связи между воздействием любых токсичных веществ (пункт a) и любыми последствиями для здоровья (b).

После терактов 11 сентября 2001 года и создания под эгидой США «глобальной антитеррористической коалиции» авиабаза «Карши-Ханабад» была передана в распоряжение Министерства обороны США для авиационной поддержки операций на территории Афганистана, поставок продовольствия и военного имущества американским войскам. За период 2001—2005 годов там находилось 7000 американских военных.

Фото: Tim Vining / U.S. Air Force.

Ранее в США были рассекречены документы Пентагона (pdf), согласно которым американские военные на авиабазе под Карши могли подвергаться воздействию ядовитых веществ и радиации.

Рассекреченные документы содержат сведения об экологической опасности на авиабазе в 2001, 2002 и 2004 годах и оценку вреда для здоровья военнослужащих.

В базовом исследовании за ноябрь 2001 года отмечается, что почва вокруг базы была загрязнена авиационным топливом, «скорее всего, из-за протекающей подземной системы распределения топлива советских времен», асбестом и обработанным низкоактивным радиоактивным ураном, возникший в результате уничтожения советских ракет несколькими годами ранее.

Фото: Mark Jackson / military.com.

Ветераны описывали «черную слизь», сочившуюся из почвы, как «смесь растворителей, масел и других химикатов». Сообщалось также о ядовитых парах, предупреждающих о радиации знаках и водоёме, который светился зеленым светом. По сообщениям, дождевая вода затопляла палатки и была загрязнена различными химическими веществами, пишет CNN.

Фото: mcclatchydc.com

«После возвращения с боевых действий годы спустя мы все заболеваем различными формами рака, которые [Министерство по делам ветеранов] отказывается признать», — сказал Скотт Уэлш, бывший уорент-офицер в отставке, офицер военной разведки специальных операций, направленный в K2 в октябре 2001 года. В 2014 году у него диагностировали рак щитовидной железы, сообщает McClatchy.

Издание со ссылкой на исследование от 2015 года сообщало, что минимум у 61 ветеранов, служивших на K2, был диагностирован рак или они умерли от этой болезни, не считая военнослужащих Сил специальных операций с учётом секретности их миссий.

Оценка состояния здоровья военных в 2004 году показывала, что, хотя в лагере «менее 10% личного состава будут подвергаться радиационному облучению выше фонового», «ежедневный контакт с радиацией могут иметь до 100% военнослужащих».

Фото: Johnny Lee.

Документы были рассекречены по требованию председателя подкомитета по надзору и государственной реформе нижней палаты Конгресса США демократа Стивена Линча (Stephen Lynch) и конгрессмена-республиканца Марка Грина (Mark Green). Линч заявил, что это необходимо, чтобы помочь ветеранам К2 «лучше понять, с чем они могли столкнуться во время службы», и принимать информированные решения по вопросам здоровья.