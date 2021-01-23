Компания Golden House приглашает всех посетить офисы продаж 22, 23 и 24 января. Здесь посетителей будут ждать предложения по квартирам с хорошим расположением и нестандартной планировкой, а также выгодные условия их покупки.





Только в эти дни для клиентов компании действует ряд предложений на специальные виды квартир, представленные в ограниченном количестве. Также квартиры можно приобрести в ипотеку или же в беспроцентную рассрочку.





С 14 января все покупатели апартаментов в резиденции Infinity получают шанс стать обладателем еще одной квартиры в одном из жилых комплексов Golden House.

Кроме того, каждый покупатель становится привилегированным клиентом компании и участником программы лояльности, которая дает множество преимуществ. Например, бонусы, кешбэки и скидки на покупки в сетях известных магазинов и бутиков.





22, 23 и 24 января посетители смогут получить актуальную информацию, выбрать район, жилой комплекс, планировки и купить особые квартиры по выгодным предложениям.

Подробности по телефону: (+998) 78−150−11−11.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё, дом-3.

Британский квартал Greenwich: Мирабадский район, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Cайт: gh.uz

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