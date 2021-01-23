15 января в Чиланзарском районе Ташкента открылся ювелирный завод Gold Moon Tashkent — на базе бывшего научно-производственного предприятия «Фонон». Объект посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.





В рамках проекта стоимостью около 21 млн долларов организовано производство ювелирных изделий мощностью 6 тонн в год. Сырьё для изготовления изделий — золото и серебро — закупается через товарно-сырьевую биржу у АГМК и НГМК. Проект финансируется за счёт банковских кредитов.

Предприятие на площади 25,6 га (производственная площадь — 3,4 га) оснащено оборудованием из Италии, Германии и Турции. К работе привлечено более 200 ювелиров, а также итальянские специалисты. Завод планирует экспортировать 15% продукции в Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и другие страны.

О компании Gold Moon Tashkent





Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, Gold Moon Tashkent зарегистрирована в Чиланзарском районе 19 августа 2019 года. Занимается производством ювелирных и аналогичных изделий. Учредителем указан хокимият Ташкента (100%), а руководителем — Жасур Алимжанович Рузаев.





При этом, согласно данным информационно-поисковой системы «Интеллектуал Мулк», заявку на регистрацию товарного знака Fonon подала компания Technology Development. Эта компания создана в апреле 2018 года и занимается производством электробытовых приборов. Её электронный адрес зарегистрирован на домене @artelgroup.org.

Единственным учредителем является Дилмурод Расулов (100%). Он также владеет 62,4% долей в Stargate Systems (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). Руководитель компании Бехзод Ходжаев ранее работал консультантом в Artel Engineering.





Визит президента





Завод состоит из нескольких отделов, включая сварочно-сборочный отдел, отделы пустотелых и полновесных цепей, лазерного оборудования для резки, восковых моделей, алмазной обработки ювелирных изделий, аффинажа и химической обработки, штамповки и многих других, а также отдельного магазина для продажи ювелирных изделий.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой практически каждого отдела. Его сопровождали руководитель предприятия Жасур Рузаев, премьер-министр Абдулла Арипов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и другие.





Глава государства заявил, что цель в этой сфере — обучить молодежь современным технологиям и дизайну, обеспечить работой не менее 10 тысяч юношей и девушек, вывести национальный бренд Узбекистана и конкурентоспособную ювелирную продукцию на мировой рынок. Шавкат Мирзиёев рекомендовал руководителю завода открыть филиалы в Каракалпакстане, Хорезме и других регионах страны, обеспечив работой молодёжь.

Представитель завода сказал президенту, что для работы предприятия нужны оборотные средства минимум на 90 дней и около 300 кг золота (около 20 млн долларов). Шавкат Мирзиёев отметил, что поддержит предложение, если будет названо точное число рабочих мест для молодёжи. «При необходимости дадим на 120 дней», — сказал он.





Глава государства также отметил необходимость восстановления «ювелирного колледжа» в Ташкенте (ранее специалисты сферы обучались в Учтепинском профессиональном колледже национального ремесленничества, здание которого было перепрофилировано в ювелирный кластер).

Премьер-министр Абдулла Арипов рассказал, что в Узбекистане, помимо Ташкента, есть несколько центров торговли золотом — Коканд, Бухара и Самарканд. Он предложил, чтобы предприятие открыло свои филиалы в этих городах и организовало небольшое производство с обеспечением занятости 200−500 человек. «500 человек», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев, добавив, что необходимо открыть и филиалы будущего колледжа.

Абдулла Арипов также заверил, что 10 тысяч рабочих мест в ювелирной сфере будут созданы в течение года. «Если вы сделаете это до конца года, то тогда я подпишу [постановление] в течение месяца. Все условия создадим. И 90 дней [для оборотных средств] дадим», — сказал в ответ президент.





Шавкат Мирзиёев сравнил текущее состояние ювелирной отрасли с хлопковой отраслью прошлых лет, когда Бангладеш покупал узбекский хлопок, перерабатывал его и продавал готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью на 30 млрд долларов. Он сообщил, что сейчас на внутреннем рынке по большей части продаются ювелирные изделия из других стран. При этом нет гарантий по качеству изделий, которое при проверке оказывается ниже указанного на этикетке, сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что предотвратить завоз нелегальной продукции можно через создание местной конкурентоспособной продукции. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев отметил, что среди преимуществ завода «Фонон» — возможность обмена ювелирного изделия с доплатой.





Глава государства заявил, что в мире имеется большой рынок, где Узбекистан может завоевать большую долю с учётом наличия своего сырья.

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