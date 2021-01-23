Во всех регионах Узбекистана, где с четверга наблюдались перебои в поставках электроэнергии, она восстановлена, сообщила в субботу пресс-служба предприятия «Региональные электрические сети».

По предварительным данным, из-за непогоды обрывы произошли более чем на 10 воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и на 4 линиях 35 кВ, а также более чем на 210 линиях 6−10 кВ. В общей сложности отключения электричества затронули более 550 тысяч потребителей.

К устранению последствий аварий была привлечена 481 бригада и 378 единиц специальной автомобильной техники. Работы по восстановлению энергии велись круглосуточно.

В Узгидромете, куда «Газета.uz» обратилась за комментарием, сообщили, что 22 января по большей части территории Узбекистана наблюдался сильный ветер со скоростью до 17−22 м/с. По Джизакской, Сурхандарьинской областям и по областям Ферганской долины порывы ветра достигали 25−30 м/с. Ветер такой силы нередко приводит к обрывам линий электропередачи, отметили в центре.

На наш уточняющий вопрос, мог ли причиной обрывов стать гололёд, в Узгидромете ответили: «Метеорологические станции на территории Узбекистана, оснащенные специальными приборами для наблюдения за гололёдом, не зафиксировали этого явления. Однако теоретически можно предположить, что на отдельных участках линий электропередачи гололёд всё-таки образовывался и внёс свою лепту в возникновение аварийной ситуации».

«Гололёд (в отличии от гололедицы) — исключительно редкое в Узбекистане явление. Для его возникновения необходимо сочетание нескольких факторов. Он образуется при выпадении осадков, когда в верхних слоях атмосферы ещё тепло (поэтому осадки выпадают в виде дождя), а у поверхности земли уже зашла холодная воздушная масса и температура опустилась до 0 градусов Цельсия и ниже. Дождь или морось (мелкий дождь) падают на охлаждённую поверхность и тут же превращаются в лёд. Гололёд возникает не только на дорогах, но и на любых горизонтальных и вертикальных поверхностях, в том числе и на линиях электропередачи», — пояснили в центре.