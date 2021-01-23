22 января у студента Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами был выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба вуза.

«Тем, кто контактировал с этим студентом, и всем другим студентам факультета было рекомендовано пройти 14-дневный режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

Контрольные меры введены на Факультете русского языка и литературы и Факультете иностранных языков, находящихся на 4-м этаже вуза. Все студенты первого курса двух факультетов, вернувшиеся к традиционному обучению, снова будут обучаться дистанционно в течение 14 дней.

Со следующей недели (с 24 января) студенты 2−3−4-х курсов двух факультетов будут сдавать итоговые экзамены зимней сессии в режиме онлайн. Студенты 1-го курса вернутся к очному обучению через две недели (с 8 февраля) для сдачи экзамена.

Студенты остальных факультетов продолжат обучение и будут сдавать экзамены очно. Для каждого факультета и курса будет использоваться отдельный коридор и определенные маршруты.

В вузе работает команда врачей и медицинского персонала. В учебных корпусах и общежитиях установлены изоляторы, закуплены лекарства.

В ТГПУ функционирует 9 факультетов, в них обучается около 12 тысяч студентов.

По данным Министерства здравоохранения, 22 января в Узбекистане зарегистрировано 45 случаев коронавируса (21 января — 53, 20 января — 56, 19 января — 72), из которых 28 — в Ташкенте, 6 — в Хорезмской, по 3 — в Самаркандской и Сырдарьинской, по 1 — Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской областях и Каракалпакстане. Всего с начала пандемии официально подтверждено 78317 случаев COVID-19, выздоровели 76778 пациентов, погибли 621.