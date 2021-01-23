На автодороге 4Р6, пролегающей через Чимганские горы в Бостанлыкском районе Ташкентской области, временно организовано одностороннее движение, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

В сообщении отмечается, что решение принято по причине увеличения числа посетителей зон отдыха.

Водителей призвали следовать установленным знакам и требованиям сотрудников службы безопасности дорожного движения.

Напомним, аналогичное ограничение было вводилось в начале января, когда на Новый год в горы направилось большое число отдыхающих.