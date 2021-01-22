В пятницу, 22 января, территория Узбекистана будет находиться под влиянием холодного антициклона с Европейской территории России (Московская область), сообщила пресс-служба Узгидромета.

В течение дня по большей части страны будет идти снег, лишь по северным районам осадки маловероятны. Температура воздуха не превысит −5…−2 градуса.

В субботу, 23 января, влияние холодного атмосферного фронта сохранится, по северным и восточным районам возможен небольшой снег. Температура воздуха составит ночью −10…−5 градусов, днём — −5…−0 градусов.

В воскресенье, 24 января, ожидается погода без осадков, лишь по предгорным и горным районам в ночные и утренние часы возможен небольшой снег. Ночью будут наблюдаться морозы до −10…−5 градусов, днём воздух немного прогреется и будет в пределах 0…+3 градуса.

Среднесуточная температура в эти дни будет на 8−10 градусов ниже климатической нормы.