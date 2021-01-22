Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригрозил министру сельского хозяйства Жамшиду Ходжаеву и заместителю премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрату Ганиеву увольнением, если они не справятся с задачей по внедрению капельного орошения в сельское хозяйство. Об этом глава государства заявил в ходе внеочередной сессии Бухарского областного кенгаша народных депутатов в пятницу, сообщает Kun.uz.

Он заявил, что не удовлетворён текущим развитием Бухары. По его словам, регион на 10 лет отстает от других областей. Кроме того, не искоренена коррупция, взяточничество, а доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 50%, что является «почерком былых времен».

Шавкат Мирзиёев указал на большие расходы воды в сельском хозяйстве.

«Сельское хозяйство сильно отстаёт. Лично меня абсолютно не удовлетворяет. В два раза превышает использование воды в сельском хозяйстве Бухарской области. Вы знаете, с каким трудом сюда доставляется вода? Расходуем очень много электроэнергии», — заявил он.

Президент заявил о необходимости широкого внедрения водосберегающих технологий в сфере.

«Когда научимся экономить воду? Когда расширим капельное орошение? Я строго предупредил Ходжаева (министра сельского хозяйства Жамшида Ходжаева — ред.). Если не справится, покинет пос. Недавно снял с должности двух министров. Его тоже сниму», — предупредил он.

Глава государства считает, что Узбекистан всё ещё «работает по советскому методу» в сфере сельского хозяйства.

«Я в 1993 году видел в Европе, что у каждой капли воды, падающей на землю, у каждого грамма удобрения есть расчёты. А мы когда повысим урожайность, доходность… Ганиева (вице-премьера Шухрата Ганиева — ред.) тоже предупредил, если правильно не наладит систему, покинет пост», — отметил Шавкат Мирзиёев.