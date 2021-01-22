Медицинская лаборатория SwissLab является одной из современных лабораторий международного уровня. Она успешно функционирует на рынке Узбекистана более трех лет.

SwissLab ценит как своих пациентов, так и партнеров. Поэтому лаборатория учреждает премию «Партнер года».

«Партнер года» — это крупное бизнес-событие. Оно направлено на признание достижений партнеров и их вклада, а также на предложение новых идей и проектов в рамках деятельности медицинской лаборатории SwissLab.

Сегодня насчитывается более 200 крупных клиник-партнеров SwissLab. С каждым годом их число только увеличивается.

В ходе мероприятия будет проведена торжественная церемония награждения в разных номинациях с вручением ценных призов, среди которых будет автомобиль. Также каждый участник получит памятные подарки.

Узнать, как стать партнером, можно по ссылке.

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