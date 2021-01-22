Правительство Узбекистана постановлением от 20 января утвердило перечень из 172 объектов госсобственности в сфере культуры и искусства, которые передаются на основе государственно-частного партнёрства, сообщило Министерство юстиции.

Объекты, которые включают культурные центры, парки отдыха и другие, передаются с условием сохранения за ними их вида деятельности. Инициаторам разрешается заниматься близкими к сфере культуры и искусства работами:

● предоставление услуг;

● небольшое производство;

● коммерция.

Приватизация кинотеатров, культурных центров, парков, театров, детских школ музыки и искусства, входящих в систему Министерства культуры и Национального агентства «Узбеккино», запрещается без согласования с этими ведомствами. Также запрещено изъятие земельных участков, которые расположены на территории этих объектов, в резерв местных хокимиятов.