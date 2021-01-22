NRG Oybek — символ духовности и литературных традиций — объединяет в себе эстетику и функциональность, самобытность и ритм современного города.





Планировки квартир в NRG Oybek разработаны для современного человека, с учетом его потребностей и высоких ожиданий.

NRG предлагает сделать выбор, который подойдет именно вам, и создать уютный и комфортный дом для вас и ваших близких.





В ЖК Oybek стартовало строительство второй очереди. А это значит, что появилась новая возможность приобрести квартиры в престижном районе и почувствовать энергию и пульс столицы.





Преимущества NRG Oybek:

облицовка из натурального гранита;

трехметровые потолки;

энергосберегающие стеклопакеты;

металлопластиковые и панорамные окна;

двор без машин;

прогулочная зона;

фонтан;

колясочная;

детская комната;

система «Умный дом».

При старте продаж второй очереди компания NRG Uzbekistan приготовила приятный бонус. Приобретая первыми квартиру в данном жилом комплексе, вы автоматически получаете 5 млн сумов в подарок.





Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 1060.

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