NRG Oybek — символ духовности и литературных традиций — объединяет в себе эстетику и функциональность, самобытность и ритм современного города.
Планировки квартир в NRG Oybek разработаны для современного человека, с учетом его потребностей и высоких ожиданий.
NRG предлагает сделать выбор, который подойдет именно вам, и создать уютный и комфортный дом для вас и ваших близких.
В ЖК Oybek стартовало строительство второй очереди. А это значит, что появилась новая возможность приобрести квартиры в престижном районе и почувствовать энергию и пульс столицы.
Преимущества NRG Oybek:
- облицовка из натурального гранита;
- трехметровые потолки;
- энергосберегающие стеклопакеты;
- металлопластиковые и панорамные окна;
- двор без машин;
- прогулочная зона;
- фонтан;
- колясочная;
- детская комната;
- система «Умный дом».
При старте продаж второй очереди компания NRG Uzbekistan приготовила приятный бонус. Приобретая первыми квартиру в данном жилом комплексе, вы автоматически получаете 5 млн сумов в подарок.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 1060.
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