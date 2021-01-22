Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 января открыл музей Лидера нации в Таджикском национальном университете (ТНУ) в Душанбе, сообщает Asia-Plus.

Музей создан по решению учёного совета вуза «в дань уважения выпускника экономического факультета Эмомали Рахмона для увековечения его заслуг перед народом и государством», отмечается в сообщении.

Как уточняет пресс-служба президента Таджикистана, в музее собраны такие экспонаты, как студенческие документы Эмомали Рахмона, фотографии и принадлежности, посвящённые его студенческому периоду, и другие материалы.

Эмомали Рахмон обучался на экономическом факультете ТНУ в 1977—1982 годах.