26 декабря было запущено движение по новой надземной Сергелийской линии Ташкентского метрополитена. Участок протяженностью 7,1 км с пятью станциями связал густонаселённый Сергелийский район с центром и другими районами столицы. Теперь из Сергели можно без пересадок доехать до конечной станции «Буюк ипак йули» Чиланзарской линии (её протяженность — 15 км).

Общая стоимость проекта составила 82,6 млн долларов, из них средства госбюджета — более 47,5 млн долларов, Фонда реконструкции и развития Узбекистана — свыше 35 млн долларов. Линия сразу стала пользоваться спросом — в часы пик вагоны и некоторые станции Чиланзарской линии переполнены. В то же время читатели «Газеты.uz» жалуются, что новая линия, как и открытая в сентябре Куйлюкская, оторвана от городской среды — нет пешеходных переходов, ведущих к станциям, на перекрёстках отсутствуют светофоры, пешеходная инфраструктура и условия доступности для маломобильных граждан не соответствуют требованиям. Наши корреспонденты проехали по новой линии и изучили её связанность с окружающим пространством.

Местность возле Куйлюкской линии метро (оно проходит под эстакадой за забором).

Недоумение у пассажиров вызвали названия станций. Изначально их планировалось назвать «Чоштепа», «Тошкент халка йули», «Сергели», «Афросиаб», «Кипчак» и «Чинор». Но вопреки ожиданиям, станции Сергелийской линии получили названия «Бекат-1» («Станция-1»), «Бекат-2» и так далее, как и на Куйлюкской линии.

Навигация на станции «Олмазор» Чиланзарской линии.

На новых станциях установлены турникеты, принимающие только электронную оплату за проезд. Чтобы не стоять в очереди у касс, пассажирам рекомендуется пользоваться транспортными картами. Пополнять их можно через платежные системы. Подробнее об этом мы писали в инструкции.

На станциях довольно холодно. Во время открытия Куйлюкской линии начальник отдела маркетинга метрополитена Зарина Мансурова отмечала, что к зиме на открытых станциях установят тепловую завесу. Подробнее об этом нам обещали сообщить позже.





Однако пассажирам долго мёрзнуть не приходится. Поезда ходят довольно часто. Но стоит признать, что мы были на станции в тёплый день. В морозные дни ожидание, скорее всего, проходит сложнее.

Для сотрудников метрополитена в центре станций установлена специальная будка. В ней они могут согреться.

Электронные часы не показывают, как долго ждать следующий поезд или как давно уехал последний.

На всех станциях установили красивые скамейки и вместительные урны.

Посмотрим на станции снаружи. На подходе к станции «Бекат-5» по улице Кипчак тротуар местами обрывается и переходит в бездорожье. Прилегающая территория не облагорожена. Во время осадков здесь будет грязно, а летом — очень пыльно.

Ночью улица не освещена.

Фото: Телеграм-канал «Ко_дну».

Тротуар подводит пешеходов к автобусной станции, на которой также паркуются автомобили. Пешеходных переходов здесь нет. Чтобы пройти к станции метро по «зебре», нужно идти прямо, но люди разбредаются по разным сторонам, потому что нет интуитивно понятной навигации.

В пресс-службе Управления транспорта Ташкента «Газете.uz» сообщили, что автостанция уже сдана в эксплуатацию. Но на остановке нет никакой информации об автобусных маршрутах, проезжающих здесь.

«Газета.uz» узнала у ожидающей автобус женщины, что общественный транспорт здесь останавливается. Правда, несколько автобусов проехали мимо, не заехав на станцию.





Многие переходят дорогу в местах, где им это удобно. Возможно, проектом здесь был предусмотрен пешеходный переход, потому что тротуар со стороны станции приспущен. Но сейчас перехода нет.





Пешеходный переход есть с обеих сторон дороги в 20 метрах от этого места. Переход в целом беспрепятственный, ливневый сток накрыт. Разметка на тротуаре показывает, что его часть отведена для движения велосипедистов

Снаружи станция «Бекат-5» выглядит аккуратно. Здесь много урн, скамеек, две велопарковки, на газоне растёт трава.

Пандус оказался с противоположной стороны от кассы метрополитена.

Табличка оповещает, что вход для людей в инвалидных колясках не здесь, а в 100 метрах отсюда.

Вход для маломобильных граждан выглядит так.

Здесь установлены турникеты и отдельная касса, но в комнате было пусто, а вход закрыт. В компании «Узбекистон темир йуллари» «Газете.uz» сообщили, что лифты на станциях работают. Их исправность была продемонстрирована главе государства, когда он совершал поездку по новой линии, а также в ходе пресс-тура журналистам. «Газета.uz» убедилась в исправности лифтов. Но из-за пересмены корреспондентам пришлось ждать лифт 15 минут.





Специалист отдела маркетинга и рекламы Ташкентского метрополитена Ильхом Касымов отметил, что, согласно статистике, люди в инвалидных колясках пока не пользовались лифтами. Если маломобильным гражданам понадобится подняться на лифте, они могут обратиться к администрации станции. Для этого им придётся идти к главному входу. На замечание, что это довольно далеко и неудобно для человека в инвалидной коляске, Ильхом Касымов ответил, что попросить запустить лифт может сопровождающий.

На самой станции указатель подтверждает, что лифт предусмотрен не только для людей в инвалидных колясках, но и для родителей с колясками, беременных женщин и пожилых.

Безопасно перейти улицу для доступа к лифтам также нельзя. Пешеходного перехода здесь нет. Попасть сюда можно только со стороны общего входа на станцию «Бекат-5».

Дальше под эстакадой разбита спортивная и детская площадка. Безопасно перейти место разворота автомобилей не получится. Беспрепятственно попасть на площадку можно только с тротуара.

Площадка пользуется популярностью у детей. Здесь также есть тренажёры для взрослых.

Аллея с площадкой заканчивается бордюром. Дальше газон заканчивается.

Впереди пересечение улиц Луфткор и 2-й проезд Луфткор. Корреспондент «Газеты.uz» встретил специалиста компании «Яшил светофор», который установил здесь светофор. Он отметил, что вскоре светофоры также появятся на пересечении улиц Мехригиё и Мирзы Турсунзаде (автостанция «Сергели-7»).

Светофоры на улице Луфткор есть, однако другой инфраструктуры для пешеходов на перекрёстке нет. Знак пешеходного перехода не установлен, нет зебры.





Тротуар под эстакадой упирается в высокий бордюр — беспрепятственного выхода на проезжую часть нет.





Перейдя дорогу, упираешься в газон. Приходится быть осмотрительным, чтобы не упасть в открытый люк.

На другой стороне перекрёстка знак пешеходного перехода есть. Но разметки также нет.

От станции «Бекат-5» до станции «Бекат-4» тротуар с велодорожкой не обрываются.

Перехода на станцию «Бекат-4» для маломобильных граждан нет, хотя тротуар на стороне станции также приспущен. В кассе никого.





Ко входу станции «Бекат-4» пешеходный переход также не проложен. Женщина рискует тремя жизнями, переходя улицу.

Пешеходного перехода вокруг станции нет нигде. Проезжая часть сразу переходит в газон.





Много пыли под эстакадой.

Большая парковка.

Бетонные тротуары с велодорожкой заканчиваются. Инфраструктуру вокруг станции «Бекат-4» не показывали главе государства.

О наличии перехода свидетельствует знак на другой стороне улицы.

Дальше есть разворот. Вместо асфальта — тоже грунт.

О том, что здесь пешеходный переход, в этом месте тоже говорит только знак.

Автобусная остановка. Покупатели на личном автотранспорте преграждают путь автобусам.

Пожилые переходят дорогу от станции «Бекат-3». Здесь тоже, возможно, предусматривался пешеходный переход.

Вход к лифту корреспонденту удалось открыть самостоятельно. Дверь очень хлипкая.

Инфраструктура напротив станции «Бекат-3».

«Бекат-3″ находится у конечной остановки автобусов «Сергели-7». Каждый день тысячи людей переходят здесь дорогу.





Но пешеходных переходов нигде нет.

Безбарьерной среды — тоже.

Разворот также пока не заасфальтирован.

На перекрёстке пока нет ни одного светофора. Специалист «Яшил светофор» как раз занимался расчётами для их установки.

С их установкой необходимо будет создать и безопасную и эстетичную среду. Предстоит проложить тротуары, постелить асфальт на проезжую часть, закрыть люки крышками, а арыки — решёткой.

Пешеходный переход между станциями «Бекат-3» и «Бекат-2».

Рабочие устанавливают ограждения между проезжей частью и узким тротуаром под эстакадой.

На станции «Бекат-2» беспрепятственный пешеходный переход есть. Ливневый арык закрыт решеткой.

Правда, только с одной стороны улицы. На другой стороне — открытый арык и газон.

Дальше станции «Бекат-2» вдоль линии метрополитена проехать нельзя — там находится жилая махалля.

Запуск Сергелийской линии метро — чрезвычайно важный проект, завершения которого ждали сотни тысяч жителей. Описанные в материале недостатки могли быть легко предотвращены на этапах строительства и сдачи в эксплуатацию.

Пока строительство новых линий метрополитена только планируется, проектировщикам необходимо предусмотреть все детали, которые влияют на удобство и настроение людей, пользующихся этим видом транспорта. От них в немалой степени зависит, выберут люди общественный транспорт или продолжат пользоваться личным автомобилем и такси.

Общественный транспорт должны принимать в эксплуатацию жители, для которых он предназначен в первую очередь. Их же стоит привлекать к обсуждениям разных аспектов проекта, начиная от названий станций до мест прокладки тротуаров и переходов.