АКБ «Капиталбанк» запустил новый продукт для юридических лиц «Срочная конвертация». Он позволяет купить иностранную валюту и произвести взаиморасчеты с иностранными партнерами менее чем за 60 минут с момента подачи заявки.

Теперь за один час можно сделать то, что обычно в банках растягивается на три дня.

«Как правило, в банках процедура конвертации подразумевает сначала подачу клиентом заявки на покупку иностранной валюты на бирже. Обычно это занимает целый день. Еще день занимает выставление банком заявки на биржевые торги и зачисление сконвертированной иностранной валюты на счет клиента. И еще один день уйдет на взаиморасчеты с иностранными партнерами. В „Капиталбанке“ процедура конвертации иностранной валюты теперь принципиально отличается от привычной», — отметил Озод Каримов, директор департамента корпоративного бизнеса.

То, что новый сервис «Капиталбанка» позволяет совершить все операции по конвертации иностранной валюты менее чем за час, — не единственный плюс.

Весь цикл от подачи заявки до оплаты за рубеж осуществляется через систему дистанционного банковского обслуживания. То есть клиентам и их бухгалтерам даже не нужно лично приходить в банк.

Подробнее об условиях проведения быстрой конвертации можно узнать на сайте и по телефону: (+998) 78−148−40−08.

На правах рекламы.