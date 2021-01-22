Отключения электричества, наблюдаемые в Узбекистане с четверга, затронули 550,1 тысячи потребителей в разных регионах страны. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу сообщил первый заместитель председателя правления «Региональных электрических сетей» Жахонгир Обиджонов.

В результате сильного ветра и осадков в виде дождя и снега произошли обрывы на 7 воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и 476 линиях 6−10 кВ, повреждены трансформаторные пункты.

К устранению последствий аварийных ситуаций была привлечена 481 оперативная аварийная выездная бригада, располагающая 378 единицами специальной автомобильной техники. На данный момент все линии 110−35 кВ, которых коснулось аварийное отключение, а также 247 линий 6−10 кВ заново подключены к сети.

Сейчас ведутся работы по поэтапному подключению потребителей к электричеству. Более 350,2 тысячи потребителей, или почти 60%, уже подключены.

На данный момент обрывы устраняются на 229 линиях 6−10 кВ, эти работы будут вестись и ночью.





Для устранения аварийных ситуаций в территориальных предприятиях электросетей создан резерв из 395 сетевых трансформаторов, 191,8 тонны трансформаторного масла, 947 опор, 53,9 тонны проводов разного сечения, 41,5 км кабельной продукции и 638 кабельных муфт.

По данным Узгидромета, неблагоприятные погодные условия сохранятся и в пятницу, что может привести к обрывам на линиях электропередачи, предупредило предприятие.