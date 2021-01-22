На 10 улицах Ташкента предлагается организовать выделенные полосы для общественного транспорта, лицензионного такси, машин экстренных служб (скорой помощи, пожарной службы и других) и велосипедистов. Схемы улиц для обсуждения горожан опубликовали Управление транспорта столицы и компания «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ).
Планируемые выделенные полосы не имеют отношения к проекту запуска семи линий скоростного автобуса (BRT), концепция которого была презентована в ноябре 2020 года. Напомним, в 2012 году на улице Амира Темура в столице уже внедрялись выделенные полосы для автобусов и маршрутных такси. Через несколько лет они исчезли. Стоит отметить, что водители автобусов нередко использовали другие полосы для движения.
Выделенная полоса на улице Амира Темура в 2012 году. Фото: «Газета.uz».
В сообщении Управления транспорта и ТШТХ отмечается, что главная цель создания выделенных полос — сделать общественный транспорт наиболее комфортным видом транспорта в городе. Международный опыт показывает, что устранить пробки может только эффективная система общественного транспорта. Он должен быть надежным, то есть прибывать в указанное время, и быстрым.
Выделенные полосы также помогут машинам экстренных служб оперативно прибывать на вызов и доставлять пациентов в медучреждения. Линейным такси, специальным службам такси и велосипедистам также будет разрешено передвижение по специальной полосе. Въезд других автомобилей на выделенную полосу будет запрещен.
Где планируется создать выделенные полосы
Улица Бабура — от Международного аэропорта до улицы Сеул (Бешагач)
Длина участка составляет 3,4 км, ширина улицы — 30 м, количество полос — 8. По этому отрезку курсируют автобусы 18 маршрутов и 5 маршрутных такси.
Улица Фурката — от улицы Сеул (Бешагач) до улицы Ислама Каримова (площадь Дружбы народов)
Длина участка — 1,38 км, ширина — 30 м, полос — 8. По улице курсируют автобусы 11 маршрутов и 3 маршрутных такси.
Малая кольцевая — от улицы Шота Руставели (Южный вокзал) до улицы Фарход (Государственный комитет ветеринарии, недалеко от перекрёстка «Шухрат»)
Длина участка составляет 3,3 км, ширина — 36 м, количество полос — 8. Здесь курсируют автобусы 19 маршрутов и 4 маршрутных такси.
Улица Фарход — от Малой кольцевой (Госкомветеринарии) до улицы Лутфи (Фархадский рынок)
Длина участка составляет 950 м, ширина — 30 м, полос — 8. По этому отрезку курсируют автобусы 13 маршрутов и 3 маршрутных такси.
Улица Лутфи — от улицы Фарход (Фархадский рынок) до улицы Мукими (круг Актепа)
Длина участка — 2,5 км, ширина — 40 м, количество полос — 10. Количество автобусных маршрутов — 8, маршрутных такси — 5.
Улица Мукими — от улицы Лутфий (круг Актепа) до улицы Шота Руставели
Длина — 3,3 км, ширина — 36 м, число полос — 10. По улице Мукими курсируют автобусы 10 маршрутов и 4 маршрутных такси.
Фаргона йули — от улицы Кушкуприк (таможенный склад) до улицы Куйлюк ота (путепровод у рынка Куйлюк)
Протяженность — 6,45 км, ширина — 25 м, число полос — 8. Количество автобусных маршрутов — 15, маршрутных такси — 7. На этой же улице планировалось построить линию скоростного автобуса.
Улица Истикбол — от улицы Нукус до улицы Шахрисабз (Вестминстерский университет)
Протяженность участка — 920 м, ширина — 20 м, число полос — 6. Количество автобусных маршрутов — 7, маршрутных такси — 1.
Улица Ахмада Дониша — от Ташкентской кольцевой (Юнусабад, 19-й квартал) до улицы Нурафшон (мечеть Кох-ота)
Протяженность — 6,45 км, ширина — 30 м, число полос — 8. Количество автобусных маршрутов — 14, маршрутных такси — 11.
Улица Себзар — от улицы Нурафшон (мечеть Кох-ота) до улицы Абдуллы Қодирий (станция метро «Гафура Гуляма»)
Протяженность улицы 1,25 км, ширина — 30 м, число полос — 8. Количество автобусных маршрутов — 3, маршрутных такси — 9.
Отметим, что стоило бы также рассмотреть запуск выделенных полос на улице Паркент, Янги Сергели, Шота Руставели, проспект Навои, проспект Амира Темура. В часы пик на этих улицах наблюдаются 8−9-балльные пробки.
Вазген Ксеракопян
Штраф для борзых желателей катания по выделенным полосам делайте сразу пару миллионов. Иначе толку не будет. Нашим правила по барабану.
Мафтуна Джуманазарова
Хорошо придумали
Anvarxon
Надо добавить еще:
1)Улица Янги Сергели: от Ярмарки до Южного вокзала. Так как это одно из двух дорог соединящий Сергели с центром.
2) Больая Кольевая Автодорога от моста Эркин до рынка Бектупи.
Anvarxon
Вообще радует что делается акцент на развитие общественного транспорта. Надо ввести разъяснительную работу с владельцами личного авто,, чтобы не пользовались с этими полосами.
Ruslan Metov
Это правильно. Главное, чтобы водители строго придерживались своих полос.
горожанин
а с водителями автобусов — чтобы без необходимости не выезжали ИЗ полосы для общественного транспорта, как это было раньше по ул. А. Темура. Автобусы были где угодно, только не в своей полосе, а простых водителей за езду по “выделенке“ штрафовали — как итог пробки были еще больше. Ну и всем, кто так ратует за подобные новшества хочется напомнить что автовладельцы точно такие же граждане страны с точно такими же правами, как и пассажиры автобусов, велосипедисты и пешеходы.
Alisher Muslimov
не получиться. и технически и морально. было уже.
Timur Kim
Вазген, тут кроме штрафов ничего работать и не будет больше. В городе практически нигде нет разметки или она не стыкуется, не адекватна и многое другое.
На алайском она особо никому была не нужна кроме гайцов которые там послись.
Автобусы ездят сами не по правилам и руководствуются только наваром, поэтому их график очень мало зависит от выделенной полосы.
Да и исполнение как всегда будет на 0.
Надо решить текущие проблемы, а не придумывать новые.
Ярик плей car
Чтобы авто с номерами UZB и прочее, могли ездить беспрепятственно.
Лучше бы дороги отремонтировали!
Rishad Nigmatulin
Как в Алмате будет!там только жёстко наказывают кто залезает на эту полосу.
Владимир Краснов
Даже фото есть из архива, что такое уже было. Только у нас не особо прижилось. А что поменялось с тех пор? ничего кардинального в лучшую сторону. На дорогах стало еще больше беспорядка. И машин на дорогах прибавилось за эти 8 лет. Так что полоса будет работать тогда, когда водители будут знать, что это полоса для автобуса и за выезд будет большой штраф.
Мухтор Ибрахимов
Да делали это не сработала