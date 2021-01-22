На 10 улицах Ташкента предлагается организовать выделенные полосы для общественного транспорта, лицензионного такси, машин экстренных служб (скорой помощи, пожарной службы и других) и велосипедистов. Схемы улиц для обсуждения горожан опубликовали Управление транспорта столицы и компания «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ).

Планируемые выделенные полосы не имеют отношения к проекту запуска семи линий скоростного автобуса (BRT), концепция которого была презентована в ноябре 2020 года. Напомним, в 2012 году на улице Амира Темура в столице уже внедрялись выделенные полосы для автобусов и маршрутных такси. Через несколько лет они исчезли. Стоит отметить, что водители автобусов нередко использовали другие полосы для движения.

Выделенная полоса на улице Амира Темура в 2012 году. Фото: «Газета.uz».

В сообщении Управления транспорта и ТШТХ отмечается, что главная цель создания выделенных полос — сделать общественный транспорт наиболее комфортным видом транспорта в городе. Международный опыт показывает, что устранить пробки может только эффективная система общественного транспорта. Он должен быть надежным, то есть прибывать в указанное время, и быстрым.

Выделенные полосы также помогут машинам экстренных служб оперативно прибывать на вызов и доставлять пациентов в медучреждения. Линейным такси, специальным службам такси и велосипедистам также будет разрешено передвижение по специальной полосе. Въезд других автомобилей на выделенную полосу будет запрещен.

Где планируется создать выделенные полосы

Улица Бабура — от Международного аэропорта до улицы Сеул (Бешагач)

Длина участка составляет 3,4 км, ширина улицы — 30 м, количество полос — 8. По этому отрезку курсируют автобусы 18 маршрутов и 5 маршрутных такси.

Улица Фурката — от улицы Сеул (Бешагач) до улицы Ислама Каримова (площадь Дружбы народов)

Длина участка — 1,38 км, ширина — 30 м, полос — 8. По улице курсируют автобусы 11 маршрутов и 3 маршрутных такси.

Малая кольцевая — от улицы Шота Руставели (Южный вокзал) до улицы Фарход (Государственный комитет ветеринарии, недалеко от перекрёстка «Шухрат»)

Длина участка составляет 3,3 км, ширина — 36 м, количество полос — 8. Здесь курсируют автобусы 19 маршрутов и 4 маршрутных такси.

Улица Фарход — от Малой кольцевой (Госкомветеринарии) до улицы Лутфи (Фархадский рынок)





Длина участка составляет 950 м, ширина — 30 м, полос — 8. По этому отрезку курсируют автобусы 13 маршрутов и 3 маршрутных такси.

Улица Лутфи — от улицы Фарход (Фархадский рынок) до улицы Мукими (круг Актепа)





Длина участка — 2,5 км, ширина — 40 м, количество полос — 10. Количество автобусных маршрутов — 8, маршрутных такси — 5.

Улица Мукими — от улицы Лутфий (круг Актепа) до улицы Шота Руставели





Длина — 3,3 км, ширина — 36 м, число полос — 10. По улице Мукими курсируют автобусы 10 маршрутов и 4 маршрутных такси.

Фаргона йули — от улицы Кушкуприк (таможенный склад) до улицы Куйлюк ота (путепровод у рынка Куйлюк)





Протяженность — 6,45 км, ширина — 25 м, число полос — 8. Количество автобусных маршрутов — 15, маршрутных такси — 7. На этой же улице планировалось построить линию скоростного автобуса.

Улица Истикбол — от улицы Нукус до улицы Шахрисабз (Вестминстерский университет)





Протяженность участка — 920 м, ширина — 20 м, число полос — 6. Количество автобусных маршрутов — 7, маршрутных такси — 1.

Улица Ахмада Дониша — от Ташкентской кольцевой (Юнусабад, 19-й квартал) до улицы Нурафшон (мечеть Кох-ота)





Протяженность — 6,45 км, ширина — 30 м, число полос — 8. Количество автобусных маршрутов — 14, маршрутных такси — 11.

Улица Себзар — от улицы Нурафшон (мечеть Кох-ота) до улицы Абдуллы Қодирий (станция метро «Гафура Гуляма»)





Протяженность улицы 1,25 км, ширина — 30 м, число полос — 8. Количество автобусных маршрутов — 3, маршрутных такси — 9.

Отметим, что стоило бы также рассмотреть запуск выделенных полос на улице Паркент, Янги Сергели, Шота Руставели, проспект Навои, проспект Амира Темура. В часы пик на этих улицах наблюдаются 8−9-балльные пробки.