Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 января выступил на внеочередной сессии Бухарского областного кенгаша народных депутатов с докладом по задачам социально-экономического развития региона, сообщила пресс-служба главы государства.

«На вопрос „Удовлетворительно ли нынешнее развитие Бухары?“ мой ответ: нет. Регион на 10 лет отстаёт от других областей. Не искоренена коррупция, взяточничество. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 50% — почерк былых времен. Область имеет большой потенциал в сферах промышленности, услуг и предпринимательства. Мировоззрение хокимов районов, руководителей секторов должно измениться», -подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что будет внедрена новая система по изучению на уровне махаллей проблем и возможностей, обеспечению занятости и источников дохода населения.

«Отныне наше общество будет идти по новому курсу, где большой силой станет махалля. Если председатель махалли — человек образованный, самоотверженный, то и настроение людей, экономика будут другими», — заявил президент.

В регион была направлена рабочая группа, руководители министерств, ведомств и коммерческих банков закреплены за городами и районами. Изучены все 544 махалли, из которых 333 отнесены к удовлетворительной, 182 — средней, 29 — низкой категории развития. Выявлены резервы для создания источников дохода населению.

Президент также коснулся проблемы безработицы. Он дал указания по созданию новых рабочих мест и условий для самозанятых. На проекты семейного и молодежного предпринимательства будет выделено 390 млрд сумов льготных кредитов. В каждом районе на базе профессиональных школ будут созданы моноцентры.

Для Бухарской области сформированы 713 инвестиционных проектов на сумму около 19 трлн сумов для реализации в 2021—2022 годах. Из них в текущем году будут реализованы 555, планируется создать более 14 тысяч новых рабочих мест.

Президент, кроме того, указал, что необходимо полностью задействовать потенциал сферы услуг, в том числе развивать паломнический туризм. Он поручил восстановить исторический центр Гиждувана и превратить его в музей под открытым небом, организовать центр этнотуризма в селе Ширин Вабкентского района, создать комплекс «Эпоха Ибн Сины» в селе Афшона Пешкунского района. Глава страны также предложил провести Международный фестиваль бухарского златошвейного и ювелирного искусства.

В этом году в Бухаре откроется президентская школа, будут организованы 16 школ с уклоном на математику, информационные технологии, химию, биологию и физику. Намечено также реконструировать 18 школ.

«У молодёжи очень много идей, устремлений. Если мы создадим условия, подставим плечо, в будущем они раскроют свою силу и возможности», — отметил Шавкат Мирзиёев.