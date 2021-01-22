Президент США Джо Байден 21 января подписал ряд указов и поручений по борьбе с пандемией коронавируса в стране, сообщает The New York Times. Он также представил 200-страничную национальную стратегию в этой сфере.

Один из указов предусматривает задействование Закона о производстве военного времени для увеличения выпуска товаров, необходимых для борьбы с COVID-19. В их число, по расчётам администрации нового главы Белого дома, входят хирургические маски N95, шприцы, изоляционные халаты и другие.

Другим указом учреждается совет по тестированию COVID-19, который направлен на расширение запасов экспресс-тестов и расходных материалов, а также увеличение числа лабораторий для проведения тестов.

Среди подписанных указов также требование носить маски в помещениях федеральных органов власти, в аэропортах, автобусах и поездах.

Этим же документом от иностранцев, въезжающих в США, требуется иметь отрицательный тест на COVID-19 и пройти обязательный карантин.

Ещё одним указом создаётся оперативная группа по вопросам справедливости в отношении здоровья. Она будет давать властям рекомендации, кому из слоёв населения, пострадавших от COVID-19, выделить больше финансовой помощи.

Кроме того, Управлению по охране труда США, министерствам образования и здравоохранения, а также социальным службам поручено выпустить руководства школам и работодателям для обеспечения безопасности учащихся и рабочих.

«Американский народ заслуживает срочного, эффективного и профессионального ответа на растущий кризис здравоохранения и экономический кризис, вызванный вспышкой коронавируса», — говорится в стратегии.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 24,6 миллиона случаев COVID-19, скончались 410 тысяч человек.