Президент США Джо Байден 21 января подписал ряд указов и поручений по борьбе с пандемией коронавируса в стране, сообщает The New York Times. Он также представил 200-страничную национальную стратегию в этой сфере.
Один из указов предусматривает задействование Закона о производстве военного времени для увеличения выпуска товаров, необходимых для борьбы с COVID-19. В их число, по расчётам администрации нового главы Белого дома, входят хирургические маски N95, шприцы, изоляционные халаты и другие.
Другим указом учреждается совет по тестированию COVID-19, который направлен на расширение запасов экспресс-тестов и расходных материалов, а также увеличение числа лабораторий для проведения тестов.
Среди подписанных указов также требование носить маски в помещениях федеральных органов власти, в аэропортах, автобусах и поездах.
Этим же документом от иностранцев, въезжающих в США, требуется иметь отрицательный тест на COVID-19 и пройти обязательный карантин.
Ещё одним указом создаётся оперативная группа по вопросам справедливости в отношении здоровья. Она будет давать властям рекомендации, кому из слоёв населения, пострадавших от COVID-19, выделить больше финансовой помощи.
Кроме того, Управлению по охране труда США, министерствам образования и здравоохранения, а также социальным службам поручено выпустить руководства школам и работодателям для обеспечения безопасности учащихся и рабочих.
«Американский народ заслуживает срочного, эффективного и профессионального ответа на растущий кризис здравоохранения и экономический кризис, вызванный вспышкой коронавируса», — говорится в стратегии.
По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 24,6 миллиона случаев COVID-19, скончались 410 тысяч человек.