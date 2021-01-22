2021 год запомнится узбекистанцам настоящей зимой с рекордными морозами. Продолжительные аномальные холода заставили многих задуматься над обновлением домашней системы отопления. Если у вас дома тоже стало холодно и неуютно, то, скорее всего, нужна замена радиаторов.

На что обратить внимание при покупке радиатора

Чтобы в доме было тепло и комфортно, даже когда за окном неделями держится минусовая температура, важно правильно подобрать радиатор отопления.

Выбор нового радиатора напрямую зависит от того, какая система отопления установлена у вас дома и какие у нее особенности. Как правило, это централизованная система отопления, если вы живете в многоквартирном доме, и автономная — в частном доме.





Для центральной системы отопления эффективны биметаллические радиаторы. Они соединили в себе достоинства алюминиевых радиаторов с полезными качествами стали. Такие приборы способны выдержать давление от 20 до 50 атмосфер. Они хорошо прогревают помещение и имеют лаконичный современный дизайн.

Для автономных систем подойдут алюминиевые радиаторы. Это практичное решение для больших домов и коттеджей, потому что приборы из алюминия с легкостью отапливают помещения больших размеров. Преимущество таких радиаторов — высокая теплопроводность металла, который нагревается быстрее и отдает больше тепла, чем другие модели.

Также для автономной системы отопления подойдут стальные панельные радиаторы. Они представляют собой единый корпус из листа металла сложной конфигурации. Цельная конструкция повышает надежность изделия и отдает больше тепла.

После выбора материала важно определиться с мощностью конкретной модели и решить, сколько радиаторов необходимо в каждом помещении. Здесь нужно учесть мощность прибора и место, где он будет установлен. Для расчета точного количества и размеров можно обратиться к продавцу или производителю.





Надежность и практичность

Обновляя радиаторы дома, важно обратить внимание на выбор надежного производителя.

AKFA — один из ведущих отечественных производителей алюминиевых и биметаллических отопительных радиаторов. Компания предлагает покупателям широкий ассортимент современных экономичных радиаторов, которые достойно заменят старые неэффективные батареи.

AKFA предоставляет 10 лет гарантии, а при правильной эксплуатации срок службы составляет 30 лет. Радиаторы AKFA Comfort одобрены «РосГОСТом», имеют сертификат соответствия «УзСтандарт». Также они успешно прошли испытания и сертификацию Миланского политехнического университета.

От выбора качественного радиатора зависит не только тепло и уют в доме, но и эффективность и безопасность. Поэтому важно вовремя заменять неэффективные отопительные приборы на новые и наслаждаться долгожданным теплом.

Подробную информацию о радиаторах AKFA Comfort можно получить на сайте компании и в едином контактном центре: (+998) 71−203−00−00.

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