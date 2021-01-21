О достижениях и планах развития в рамках проекта Yuzma-100 рассказали топ-менеджеры Mobiuz, которые ответили на 100 актуальных вопросов от абонентов и населения.

«2020 год был годом серьезных испытаний для всех мобильных операторов. Перевод многих процессов в онлайн-режим в связи с пандемией коронавируса в разы увеличил нагрузку на мобильные сети. Поэтому расширение покрытия и увеличение ёмкости сетей 4G/3G в регионах республики стали одними из ключевых направлений деятельности Mobiuz в этот период», — отметил генеральный директор Mobiuz Собир Арипов. Всего в 2020 году было установлено свыше 1,3 тысячи базовых станций Mobiuz по республике.

В числе достижений компании глава Mobiuz назвал кардинальное снижение цен на интернет, обновление действующих и запуск новых тарифных планов, а также расширение профессионального состава команды. По итогам 2020 года число абонентов Mobiuz превысило 3,9 млн.

В 2021 году мобильный оператор продолжит уделять приоритетное внимание развитию 4G-сетей во всех регионах. Специалисты Mobiuz активно изучают вопрос внедрения сети 5G и готовятся к отмене «мобильного рабства».

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Mobiuz Лола Филатова подчеркнула, что несмотря на рост капитальных и операционных расходов, цены на продукты и услуги компании не только не поднимаются, но и снижаются с каждым годом. Снижение цен осуществляется, в том числе, в рамках различных акций.

Так, за последние четыре года стоимость месячных интернет-пакетов снизилась практически в три раза. В честь шестилетия компании были пересмотрены условия 16 тарифных планов. При прежней абонентской плате они включают интернет-трафик, увеличенный в несколько раз. Эта акция продлится до 31 марта.

В 2021 году тенденция по предоставлению абонентам выгодных интернет-услуг будет продолжена. В планах коммерческого развития компании — внедрение услуг передачи мегабайтов или минут другим абонентам, обмена минут на мегабайты и наоборот. Также планируются перевод всех тарифных планов на гибкое списание абонентской платы без привязки к первому числу месяца и другие активности.

Заместитель генерального директора по технике и IT Mobiuz Абдурахмон Адбурахманов сообщил, что пропускная способность арендуемого интернет-канала Mobiuz составляет 60 Гб/сек и увеличивается по мере необходимости и нагрузки сети.

На протяжении 2020 года Mobiuz существенно увеличил охват районов и сел сетью четвертого поколения. В среднесрочной перспективе планируется охватить все села и отдаленные регионы качественной связью и интернетом. Для достижения этого осуществляется поэтапная работа. В 2021 году планируется установка свыше тысячи базовых станций в рамках предоставленного Китайской Народной Республикой льготного кредита.

Все обращения, поступившие в рамках проекта Yuzma-100 с указанием конкретных адресов и просьб установить новые базовые станции, детально изучаются специалистами компании. При возможности они будут внесены в планы развития.

Большое количество вопросов поступило также по теме трудоустройства профессиональных кадров и стажировки молодых специалистов. Начальник отдела по работе с персоналом Mobiuz Кодиржон Назаров представил подробную информацию о возможностях ознакомления с вакансиями, отправки резюме, требованиях к кандидатам и многим другим направлениям кадровой политики компании.

Все ответы топ-менеджеров Mobiuz доступны по ссылке.

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