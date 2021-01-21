В Самарканде откроется новый крупный тематический развлекательный центр Family Park by Mirankul Group. Он станет одним из главных мест развлечений для жителей и гостей города. Общая площадь ТРЦ составляет 43 тысячи кв. м.
Главными особенностями нового ТРЦ являются:
- ледовый каток Ice Arena, в котором будут проходить международные соревнования и мероприятия;
- крупный кинотеатр;
- картинг-арена с оборудованием из Великобритании.
Также здесь будут находиться:
- детский развлекательный центр;
- семейный боулинг;
- супермаркет Makro.
На фудкорте можно будет насладиться вкусными предложениями от всеми любимых KFC, Giotto, Bellissimo Pizza и других брендов общественного питания.
В нем будут представлены известные бренды обуви, одежды, аксессуаров и косметики:
- Parfum Gallery, Avva, Basconi, Sokolov Jewelry;
- Vicco, Women’s Secret, Damat, Penti, Terra Pro;
- Selfie, Pandora, OTG, Just, LC Waikiki, Indenim.
По прогнозам, количество посетителей ТРЦ будет насчитывать от 12 до 14 тысяч человек в будни и от 16 до 20 тысяч в выходные дни.
Эти цифры показывают возможности для различных брендов. Владельцы бизнеса смогут предложить свои товары и услуги для большого числа местных и иностранных покупателей.
Открытие ожидается 20 марта 2021 года.
Время работы ТРЦ:
- в будни — с 10:00 до 22:00
- в выходные дни и праздники — с 10:00 до 23:00.
Ознакомиться с проектом и забронировать коммерческое помещение можно по ссылке.
Номера телефонов для справок: +(998) 97−928−29−99, +(998) 90−318−26−02.
Адрес: г. Самарканд, улица Нарпайская, 76.
Instagram: @family_park.uz.
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