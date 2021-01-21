В Самарканде откроется новый крупный тематический развлекательный центр Family Park by Mirankul Group. Он станет одним из главных мест развлечений для жителей и гостей города. Общая площадь ТРЦ составляет 43 тысячи кв. м.


Главными особенностями нового ТРЦ являются:

  • ледовый каток Ice Arena, в котором будут проходить международные соревнования и мероприятия;
  • крупный кинотеатр;
  • картинг-арена с оборудованием из Великобритании.

Также здесь будут находиться:

  • детский развлекательный центр;
  • семейный боулинг;
  • супермаркет Makro.


На фудкорте можно будет насладиться вкусными предложениями от всеми любимых KFC, Giotto, Bellissimo Pizza и других брендов общественного питания.


В нем будут представлены известные бренды обуви, одежды, аксессуаров и косметики:

  • Parfum Gallery, Avva, Basconi, Sokolov Jewelry;
  • Vicco, Women’s Secret, Damat, Penti, Terra Pro;
  • Selfie, Pandora, OTG, Just, LC Waikiki, Indenim.


По прогнозам, количество посетителей ТРЦ будет насчитывать от 12 до 14 тысяч человек в будни и от 16 до 20 тысяч в выходные дни.

Эти цифры показывают возможности для различных брендов. Владельцы бизнеса смогут предложить свои товары и услуги для большого числа местных и иностранных покупателей.


Открытие ожидается 20 марта 2021 года.

Время работы ТРЦ:

  • в будни — с 10:00 до 22:00
  • в выходные дни и праздники — с 10:00 до 23:00.

Ознакомиться с проектом и забронировать коммерческое помещение можно по ссылке.

Номера телефонов для справок: +(998) 97−928−29−99, +(998) 90−318−26−02.

Адрес: г. Самарканд, улица Нарпайская, 76.

Instagram: @family_park.uz.

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