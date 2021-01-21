Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду совместно с Государственной инспекцией труда начали изучение случаев принудительной мобилизации студентов выпускных курсов медицинских вузов для сбора антропометрических данных в местных амбулаторно-поликлинических учреждениях. Об этом говорится в сообщении комиссии.

«О результатах изучения данного вопроса будет предоставлена дополнительная информация», — отмечается в сообщении.

О том, что студенты и преподаватели медицинских вузов по приказу Министерства здравоохранения ходят по домам и собирают антропометрические данные граждан, «Газете.uz» сообщили читатели.

«И это в период ковида!» — сказал один из преподавателей был привлечён к координации работы студентов.

В интернете также появилось обращение к студентам с призывом объединиться и «не пойти заниматься принудительным трудом с 25 января».

В четверг пресс-служба Минздрава распространила заявление первого заместителя министра Амрилло Иноятова.

Он назвал сообщения о принуждении студентов к сбору антропометрических данных неправдой: «Они не собирают антропометрические данные населения. Эту работу могут делать и медсёстры».

«Привлечённые к этому мероприятию студенты выпускных курсов, клинические ординаторы в качестве „семейного врача“ изучают и состояние здоровья, и показатели заболеваемости каждого гражданина, проводят необходимый осмотр и измерения. Эта деятельность должна осуществляться с участием и под надзором их преподавателей и считается важной частью учебного процесса», — отметил первый замминистра.

Он добавил, что с 25 января студенты, проходящие практику в регионах, вернутся к обычному процессу обучения.