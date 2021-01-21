Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 20 января принял нового посла Иордании Демию Зухейра Хаддода, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в осуществлении ответственной миссии. Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.

Предыдущим послом Иордании в Ташкенте был Салих Ахмад аль-Джаварнех. Он занимал этот пост с июля 2015 года по сентябрь 2020 года.