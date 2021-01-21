Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 января отбыл в Бухарскую область «для ознакомления с развитием региона и жизнью населения», сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе поездки он посетит «предприятия агропромышленности, текстильного производства, информационных технологий, медицинского обслуживания», а также ознакомится «с созидательной работой в городах и районах», говорится в сообщении.