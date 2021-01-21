Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 января отбыл в Бухарскую область «для ознакомления с развитием региона и жизнью населения», сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе поездки он посетит «предприятия агропромышленности, текстильного производства, информационных технологий, медицинского обслуживания», а также ознакомится «с созидательной работой в городах и районах», говорится в сообщении.
Sanjar Rajabov
Можно принять меры что бы поездки президента проходил либо до часу пик (7:30-10) либо после указанного времени?!
Когда перекрывают дороги в час пик, это вызывает недовольство населения, ведет у ухудшению и без того не здоровой экологии, теряются десятки тон топлива, и огромное количества газа, все которое покупается за валюту. Про трату рабочего времени можно даже не заикаться
Сергей
“Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор“. (с) Гоголь