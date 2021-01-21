Торговый квартал Alfraganus в Мирабадском районе столицы — это новый глобальный ориентир в области развития стрит-ритейла в стране. Огромная секторальная площадь с многочисленными улицами и торговыми постройками превратит ежедневный шопинг в увлекательную многочасовую прогулку под открытым небом.
Alfraganus спроектирован с учетом удовлетворения потребностей разных целевых групп вне зависимости от их возрастной и социальной категории. Привлекательная локация, развитая инфраструктура, удобная навигация по многочисленным зонам и транспортная доступность — далеко не полный перечень характеристик нового торгового квартала.
Если говорить о конкретных цифрах, то торговый квартал Alfraganus — это:
- 230 тысяч кв. м общей территории проекта;
- 110 тысяч кв. м коммерческой зоны;
- Одно- и двухэтажные торговые постройки;
- 18 торговых зданий;
- 6 основных входов на территорию;
- 524 единицы коммерческой недвижимости, адаптированной под любой вид бизнеса;
- 1,5 тысячи автомобильных мест на круговой парковке вокруг объекта;
- 210 тысяч посетителей в неделю (согласно сценарию проходимости от независимых экспертов из международной компании Knigt Frank);
- Свыше 3 тысяч кв. м облагороженной территории с зелеными насаждениями и живописным ландшафтом;
- Разноформатные коммерческие помещения площадью от 32 до 3030 кв. м;
- 15 типов фасадного оформления.
На момент сдачи объекта в эксплуатацию капитализация объекта, по мнению экспертов из компании Knight Frank, достигнет 30%.
Владельцам бизнеса представляется удачная возможность выбрать подходящее помещение в качестве выигрышной инвестиции в будущее. На этапе старта продаж предложены выгодные и привилегированные условия покупок.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.
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