Торговый квартал Alfraganus в Мирабадском районе столицы — это новый глобальный ориентир в области развития стрит-ритейла в стране. Огромная секторальная площадь с многочисленными улицами и торговыми постройками превратит ежедневный шопинг в увлекательную многочасовую прогулку под открытым небом.

Alfraganus спроектирован с учетом удовлетворения потребностей разных целевых групп вне зависимости от их возрастной и социальной категории. Привлекательная локация, развитая инфраструктура, удобная навигация по многочисленным зонам и транспортная доступность — далеко не полный перечень характеристик нового торгового квартала.





Если говорить о конкретных цифрах, то торговый квартал Alfraganus — это:

230 тысяч кв. м общей территории проекта;

110 тысяч кв. м коммерческой зоны;

Одно- и двухэтажные торговые постройки;

18 торговых зданий;

6 основных входов на территорию;

524 единицы коммерческой недвижимости, адаптированной под любой вид бизнеса;

1,5 тысячи автомобильных мест на круговой парковке вокруг объекта;

210 тысяч посетителей в неделю (согласно сценарию проходимости от независимых экспертов из международной компании Knigt Frank);

Свыше 3 тысяч кв. м облагороженной территории с зелеными насаждениями и живописным ландшафтом;

Разноформатные коммерческие помещения площадью от 32 до 3030 кв. м;

15 типов фасадного оформления.

На момент сдачи объекта в эксплуатацию капитализация объекта, по мнению экспертов из компании Knight Frank, достигнет 30%.

Владельцам бизнеса представляется удачная возможность выбрать подходящее помещение в качестве выигрышной инвестиции в будущее. На этапе старта продаж предложены выгодные и привилегированные условия покупок.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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