Президент Шавкат Мирзиёев по прибытии в Бухарскую область в четверг отправился на вертолёте в Алатский район, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

В конце апреля прошлого года Бухарская область пострадала от штормового ветра, который нанёс ущерб инфраструктуре, жилым домам и посевным площадям. Президент с вертолёта осмотрел проделанную работу по ликвидации последствий стихии.

Было отремонтировано 45 тысяч индивидуальных и 204 многоквартирных дома в Алатском, Каракульском, Джандарском, Ромитанском, Пешкунском и Шафирканском районах. Восстановлено более 1000 объектов социальной сферы и предпринимательства, дороги, электрические, газопроводные и коммуникационные сети.

Глава государства также встретился с руководством и председателями махаллей Алатского, Каракульского, Джандарского и Шафирканского районов.

«Цель моего приезда — побольше послушать народ, правильно определить пути развития. Наша работа будет результативней, если хокимы районов и председатели махаллей открыто расскажут о волнующих их проблемах и путях решения», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что программа развития территорий и планы по сокращению бедности будут реализованы в разрезе махаллей. В этом году на молодёжные и семейные бизнес-проекты в Каракульском районе будет направлено 36 млрд сумов, в Алатском районе — 21 млрд, в Джандарском — 49 млрд сумов. В Каракульском центре профессионального обучения различным профессиям будут подготовлены 980 безработных и желающих работать за рубежом граждан.

В 2021—2022 годах в Алатском, Каракульском, Джандарском районах будут реализованы соответственно 42, 56 и 67 проектов, планируется создать 3000 постоянных рабочих мест.

Будут введены в строй логистический центр за 20 млн долларов в Алатском районе, предприятие по переработке серы в Каракульском районе и завод по производству керамической плитки в Джандарском районе. Будут созданы малые промышленные зоны.

Кроме того, в этом году будет построено 18 километров мелиоративных сетей и реконструирован Южно-Алатский межхозяйственный коллектор. В результате выбывшие из оборота земли будут рекультивированы, на них будут выращиваться востребованные на рынке культуры.

Президент также сообщил, что в Алатском районе будет построен Центр духовности и культуры с кинотеатром и библиотекой. Здесь будут возведены школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты социального обслуживания.

В Каракуле будет реконструирована Международная математическая школа, для неё построят 200-местное общежитие.

В нынешнем году будет завершён совместный со Всемирным банком проект стоимостью 139 млн долларов по улучшению питьевого водоснабжения в Алатском и Каракульском районах. Доступ к питьевой воде получат 265 тысяч жителей. Последние 30 лет в этих двух районах обеспеченность питьевой водой составляло 17%, а в этом году показатель достигнет 90%.

На встрече глава государства сообщил, что с учётом обращений местного населения движение поездов по маршруту Алат-Ташкент будет возобновлено.