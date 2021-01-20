Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 19 января высказался о молодых руководителях, которые «спешно» пытаются реализовать опыт зарубежных стран в Узбекистане, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства подчеркнул, что творческие люди и интеллигенция должны стать примером для всех, особенно для молодёжи, при реализации идеи «От национального возрождения — к национальному прогрессу». По его словам, они являются «важным звеном в цепи третьего Ренессанса».

«Мы создаём широкие возможности для молодёжи, доверяем большие должности. У них есть знания, талант, но, к сожалению, чувствуется, что некоторые из них отдалились от национальной основы, национальной духовности. Они пытаются быстро и спешно реализовать опыт зарубежных стран, где они учились. Многие из них. Но они не думают о том, что эти страны достигли этих результатов в течение сотен лет», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев рекомендовал молодым людям «глубоко изучать национальную историю и ценности, социальную среду».

Президент указал, что сегодня «жизнь требует нового мышления и методов работы», а также формирования национальных мозговых центров. Однако в стране мало аналитиков и экспертов, способных глубоко анализировать и на понятном языке объяснять общественно-политические процессы, происходящие вокруг.

«Сегодня в мире усиливается борьба за завоевание сознания и души человека. Силы, стоящими над этим, для достижения своей цели плодотворно используют все методы пропаганды. В связи с этим необходимо кардинально пересмотреть научно-прикладную исследовательскую работу в области защиты общества от духовных угроз. Необходимо сформировать методологические основы для борьбы со случаями пренебрежения общечеловеческими, национальными и религиозными ценностями», — сказал он.

Центры духовности и просветительства, «Стратегия развития», исламской цивилизации, исследовательские институты общественно-гуманитарной направленности должны превратиться в такие мозговые центры, подчеркнул президент.