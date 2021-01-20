США объявили действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Такое заявление 19 января сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

«После тщательного изучения доступных фактов я пришёл к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 года КНР под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношении преимущественно уйгур-мусульман и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — говорится в заявлении.

Майкл Помпео сообщил, что в число преступлений, которые продолжаются, включены произвольное заключение более миллиона гражданских лиц, принудительная стерилизация, пытки задержанных, принудительный труд, ограничение свободы вероисповедания, свободы выражения мнений и свободы передвижения.

«Кроме того, <...> я пришёл к выводу, что КНР <...> совершала геноцид <...> в Синьцзяне. Я считаю, что этот геноцид продолжается, и что мы являемся свидетелями систематической попытки уничтожить уйгуров со стороны партийного китайского государства», — утверждает госсекретарь США.

В заявлении говорится, что США призывают КНР немедленно освободить всех задержанных и отменить систему интернирования, положить конец пыткам и преследованию уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и остальных частях Китая.

Посольство Китая в Вашингтоне в ответ заявило, «что так называемый геноцид в Синьцзяне — просто ложь», добавив, что численность этнических меньшинств в Синьцзяне, в том числе уйгуров, выросла с 2010 по 2018 годы. В заявлении также говорится, что политика китайского правительства в Синьцзяне является частью борьбы с «терроризмом и экстремизмом».

В октябре 2019 года США ввели визовые ограничения для должностных лиц Китая в связи с репрессиями этнических меньшинств в Синьцзяне. В КНР назвали это «вмешательством во внутренние дела Китая». В июне прошлого года президент США Дональд Трамп также подписал закон о санкциях против китайских чиновников за притеснение уйгуров и мусульман других национальностей.

В августе 2018 года Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации заявил, что «до 1 миллиона этнических уйгуров содержатся в крупном лагере для интернированных». Пекин отверг эти обвинения и назвал лагеря «центрами профессиональной подготовки, которые используют мягкие методы борьбы с исламским экстремизмом».