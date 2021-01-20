В 2020 году подразделениями ГУБДД МВД Узбекистана было выдано более 50,7 тысячи разрешений на тонировку (затемнение) стекол автомобилей на общую сумму 188,3 млрд сумов, сообщило УзА.

При этом если с 1 января по 9 октября (когда стоимость тонировки задних боковых стекол была снижена вдвое) было выдано 28,3 тысячи разрешений на 135,638 млрд сумов, то с 10 октября по 31 декабря — 22,4 тысячи разрешений на 52,7 млрд сумов. Это значит, что после снижения цен в день в среднем оформлялось 320 разрешений против 120 до снижения (рост в 2,6 раза).

Тонировка стёкол автомобилей была разрешена в Узбекистане с 1 августа 2018 года, до этого она была запрещена в течение более 15 лет. Установленная первоначально цена была неподъемной для основной части населения — 90 минимальных зарплат для физических лиц. Кроме того, в мае 2019 года правительство повысило штраф за тонировку без разрешения в 25 раз — с 1 до 25 МРЗП. Штраф планировалось снизить до уровня стоимости разрешения, но он пока остаётся прежним.

В августе 2019 года цены на тонировку были снижены, при этом было отменено требование получения разрешения на тонировку заднего стекла и разрешено затемнение передних боковых стёкол. С этого времени до конца прошлого года было оформлено более 82,1 тысячи разрешений на сумму свыше 302,6 млрд сумов.

Средства от оплаты за выдачу разрешения на тонировку поступают в Фонд развития материально-технической базы, стимулирования и поощрения сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения с их целевым направлением на покрытие расходов, связанных с изготовление бланков разрешения и эмблем, развитие материально-технической базы и автомобильного парка ГСБДД, а также стимулирование её сотрудников.