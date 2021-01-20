Новый министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов 19 января на расширенном совещании с участием всех сотрудников центрального аппарата министерства объявил, что отныне оно будет работать «в новом формате», сообщила пресс-служба Минвуза. Он отметил, что первые впечатления от трёх дней работы министром его не радуют.

«В коллективе будто нет свободной и творческой атмосферы, сотрудники утомлены и не проявляют инициативы. Причиной является неправильная организация работы. На мой взгляд, человеческие ресурсы используются неправильно. Сотрудники выглядят уставшими и физически, и морально из-за того, что допоздна задерживаются на работе. Наверное, они не успевают уделять время своим семьям, воспитанию детей», — сказал. Абдукодир Тошкулов. Он добавил: чтобы требовать результаты, работникам сначала необходимо создать условия для свободного труда, творческого мышления и отдыха.

Глава Минвуза также подчеркнул, что деятельность некоторых структур, в том числе пресс-службы министерства, остается неудовлетворительной и не отвечает требованиям сегодняшнего дня. По его словам, отныне результативность работы каждого управления и отдела будет подвергаться мониторингу, эффективные сотрудники будут поощряться, а с теми, «кто не выполняет функциональные обязанности, будут расторгнуты трудовые соглашения».

«Информационная служба должна быть лицом министерства. В век информации требуется оперативный и профессиональный подход. Как можно прокомментировать тот факт, что во время публикации критических материалов, касающихся сферы, и их широкого обсуждения в социальных сетях информационная служба выступает как зритель?» — заявил министр.

Абдукодир Тошкулов также отметил необходимость эффективного использования цифровых технологий, оптимизации поручений, направляемых в вузы, и сокращения дублирующих задач.

«Давайте с сегодняшнего дня перейдём на новый формат работы, сократим по возможности бюрократию, положим конец лишним заседаниям и будем с любовью относиться к своей работе, наслаждаясь ею», — призвал он сотрудников.

Министр обратил внимание на необходимость пересмотра принципов работы министерства с образовательными учреждениями. Он также сказал, что перед Минвузом стоит крайне ответственная задача обеспечения качества образования.

Абдукодир Тошкулов, ранее работавший ректором Термезского государственного университета, 14 января сменил на посту министра высшего и среднего специального образования Иномжона Маджидова (он стал ректором Национального университета Узбекистана). Комментируя его назначение, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что перед министром стоят большие задачи.