Новый министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов 19 января на расширенном совещании с участием всех сотрудников центрального аппарата министерства объявил, что отныне оно будет работать «в новом формате», сообщила пресс-служба Минвуза. Он отметил, что первые впечатления от трёх дней работы министром его не радуют.
«В коллективе будто нет свободной и творческой атмосферы, сотрудники утомлены и не проявляют инициативы. Причиной является неправильная организация работы. На мой взгляд, человеческие ресурсы используются неправильно. Сотрудники выглядят уставшими и физически, и морально из-за того, что допоздна задерживаются на работе. Наверное, они не успевают уделять время своим семьям, воспитанию детей», — сказал. Абдукодир Тошкулов. Он добавил: чтобы требовать результаты, работникам сначала необходимо создать условия для свободного труда, творческого мышления и отдыха.
Глава Минвуза также подчеркнул, что деятельность некоторых структур, в том числе пресс-службы министерства, остается неудовлетворительной и не отвечает требованиям сегодняшнего дня. По его словам, отныне результативность работы каждого управления и отдела будет подвергаться мониторингу, эффективные сотрудники будут поощряться, а с теми, «кто не выполняет функциональные обязанности, будут расторгнуты трудовые соглашения».
«Информационная служба должна быть лицом министерства. В век информации требуется оперативный и профессиональный подход. Как можно прокомментировать тот факт, что во время публикации критических материалов, касающихся сферы, и их широкого обсуждения в социальных сетях информационная служба выступает как зритель?» — заявил министр.
Абдукодир Тошкулов также отметил необходимость эффективного использования цифровых технологий, оптимизации поручений, направляемых в вузы, и сокращения дублирующих задач.
«Давайте с сегодняшнего дня перейдём на новый формат работы, сократим по возможности бюрократию, положим конец лишним заседаниям и будем с любовью относиться к своей работе, наслаждаясь ею», — призвал он сотрудников.
Министр обратил внимание на необходимость пересмотра принципов работы министерства с образовательными учреждениями. Он также сказал, что перед Минвузом стоит крайне ответственная задача обеспечения качества образования.
Абдукодир Тошкулов, ранее работавший ректором Термезского государственного университета, 14 января сменил на посту министра высшего и среднего специального образования Иномжона Маджидова (он стал ректором Национального университета Узбекистана). Комментируя его назначение, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что перед министром стоят большие задачи.
Сергей
“Нового министра Абдукодира Тошкулова не нужно испытывать. Я его уже испытал. Если ему не будет нравиться какой-то ректор, то он (ректор — ред.) уйдёт. Я поставил перед ним большие задачи. Он будет работать и не будет спать“, — заявил Шавкат Мирзиёев.
Александр Македонский
Несчастные, утомленные сотрудники министерства, с их крошечными зарплатами утомились. А теперь представьте, как работают простые люди, может поменяетесь?
Eugenie Muminova
Отрадно слышать такое заявление от министра! Люди должны иметь время на отдых, личную жизнь и саморазвитие. Хочется верить, что под таким руководством министерство и вся система станут эффективнее.
Jawara Shawn
Тяжелее всего простым рабочим, ведь зарабатывать нужно все больше и больше чтобы успевать за ценами на продукты и так далее и еще отложить хоть немного не непредвиденные расходы, рабочий слой населения, кто о них заботится???
Flyer
усталость и утомленность сейчас называются — выгоранием. когда молодой программист с горящими глазами попадает на запущенный проект — он конечно пытается сделать все сам, вылизать все до идеала.. а в итоге он просто сжигает свою нервную систему и выгорает..
для защиты от этого на Западе придумали такие техники как Agile, Scrum, Kanban, Pomodoro, Micro-goals/targets. и ни одна из техник НЕ подразумевает жесткого тайм-менеджемента.
научитесь правильно планировать человеческие ресурсы — сократите затраты человеко-часов на дублирующиеся задачи. придумайте нормальные метрики для того чтобы исполнитель смог быстро и легко оценить результаты своего труда, до передачи дальше по инстанции.
и в конце концов — единственный способ недопустить выгорание — право ОТДЫХАТЬ.
где-то, в N-ском учреждении, можно поспать после обеда? заниматься медитацией или просто подышать СВЕЖИМ воздухом?
---
уничтожение парков отдыха, вырубка деревьев, увеличение ЦИФРОВОГО и обычного(от проезжающих машин или галдящих пешеходов) шума — это приводит к НАКОПЛЕНИЮ усталости.
цифровой шум — это обилие рекламы, мигающих вывесок. да тупо обилие автодорожных знаков. гипермаркеты и торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы и бары -- это тоже источник шума. там есть раздражающая неоновая реклама, там людно, обилие машин(и выхлопных газов).
---
Вы вообще задумывались о досуге обычных граждан? мы очень трудолюбивый народ — это верно. но всем надо где-то отдыхать.
давайте зададим вопрос — а где нам отдыхать? вот например куда жители Ургенча или Джизака или ТашОбл ходят отдыхать, разумеется заисключением Ташкента?
вот я живу в Зангиоте — где тут отдохнуть в Зангиоте?
и я не говорю о гипермаркетах или борделях, я говорю о цивильном отдыхе — чтобы природа, охрана(от быдла) и куча мест для жарки шашлыка или рыбалки, или пляжик с полуголыми женщинами?
я уверен — что на вопрос об отдыхе нам тут же предложат построить тысячу гипермаркетов.
НО гипермаркеты несут с собой усталость из-за цифрового шума. понимаете в чем наша проблема и боль?