Строительство малой солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 40 кВт стартовало в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Проект реализуется Министерством энергетики и АО «Национальные электрические сети Узбекистана» при грантовой поддержке Корейского энергетического агентства (KEA).

Электростанция будет расположена на территории населённого пункта «Нурли замин».