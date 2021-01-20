Строительство малой солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 40 кВт стартовало в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
Проект реализуется Министерством энергетики и АО «Национальные электрические сети Узбекистана» при грантовой поддержке Корейского энергетического агентства (KEA).
Электростанция будет расположена на территории населённого пункта «Нурли замин».
Владимир Цой
Ххммм! 40 киловатт? У меня дом за неделю может сожрать столько же. Может МегаВатт?