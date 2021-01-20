Samsung Electronics объявила о запуске нового сервиса SmartThings Find. Он поможет быстро и легко находить устройства Galaxy. Сервис доступен для смартфонов и планшетов Galaxy на Android 8 и новее, устройств Galaxy Watch на Tizen 5.5 и новее, а также Galaxy Buds+, Galaxy Buds Live и Galaxy Buds Pro.

SmartThings Find использует технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) и сверхширокополосную связь (UWB) для обнаружения смартфонов, планшетов и носимых девайсов Galaxy.

«Применяя новейшие технологии BLE и UWB, SmartThings Find упрощает поиск потерянных устройств. Благодаря дополненной реальности, а также картам и звуковым сигналам SmartThings Find — простое и наглядное решение, которое поможет обнаружить любимые девайсы. Это лишь один из примеров нового мобильного опыта, который способна предоставить технология UWB», — отметил Чжэ Ён Чонг, вице-президент и руководитель группы SmartThings — подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics.

Офлайн не значит недоступен

SmartThings Find помогает легко найти устройство, даже если оно не подключено к интернету. Подключившись к сервису, будет возможность находить не только свои устройства, но и помогать другим пользователям в поиске.

После того, как гаджет 30 минут находится в автономном режиме, он подает сигнал BLE, который может получить другой девайс. Если сообщить об утере с помощью SmartThings Find, любой находящийся поблизости смартфон или планшет Galaxy может помочь в поисках, уведомив сервер Samsung о своем местонахождении. Оттуда сигнал поступит к владельцу потерявшегося девайса.

Все пользовательские данные SmartThings Find зашифрованы и надежно защищены, поэтому местоположение устройства не будет раскрыто посторонним.



Настройка автономного поиска в настройках телефона

Подробная инструкция для поиска Galaxy

Найти пропавший гаджет несложно благодаря инструкциям на карте и возможности позвонить на устройство. Достаточно открыть SmartThings Find и выбрать девайс, который необходимо найти. После этого его точное местоположение будет указано на карте.



Расположение SmartThings Find в приложении

Приблизившись к нужной точке, пользователь может включить звуковой сигнал или функцию «Поиск поблизости». Последняя основана на дополненной реальности: на экране появится цветная графика, которая становится ярче по мере приближения к предмету.



Настройка автономного поиска в приложении SmartThings

Доступность

Доступ к SmartThings Find будет открыт после обновления SmartThings. Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно нажать на баннер в нижней части главного экрана приложения.

Кроме того, Samsung распространил работу сервиса и на брелки-метки Galaxy SmartTag. Они помогают находить не только устройства Galaxy, но и другие предметы.

Больше информации о приложении SmartThings и новом сервисе можно найти по ссылке.

Приложение доступно для скачивания на iOS и Android.

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