На территорию Узбекистана 21−23 января через западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, которая сформировалась над центральными районами европейской части России (Московская область), сообщил Узгидромет.

В четверг по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Бухарской и Навоийской областям местами пройдут дожди и снег.

Дождь с переходом в снег ожидается по всей стране 22 января, по предгорным и горным районам местами возможен сильный снег. По Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков.

Усиление ветра до 17−22 м/с ожидается 21−22 января, местами возможны порывы до 25−28 м/с.

В пятницу-субботу температура воздуха понизится ночью до −10…−5 градусов, днём до — −5…0 градусов. По северу ночью до −15…−12 градусов, днём — до −8…−5 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет на 8−10 градусов ниже нормы.

На дорогах возможна гололедица.