Председатели 519 махаллей Ташкента получат по 50 млн сумов — всего почти 26 млрд сумов — на решение социальных проблем жителей. Об этом заявил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на сессии городского кенгаша народных депутатов во вторник.

Градоначальник также сообщил, что будет проведён отбор лучших председателей махаллей, которые демонстрируют эффективную работу в устранении проблем, предотвращении разводов и предупреждении преступности, обеспечении занятости жителей и превращении своей махалли в образцовую.

«В преддверии Дня независимости Узбекистана… председателям 50 махаллей, которые будут признаны образцовыми, подарят 50 автомобилей Spark от наших спонсоров. Победители конкурса будут объявлены 30 августа», — сказал хоким.

Ранее мы писали со ссылкой на Джахонгира Артыкходжаева, что для решения проблем избирателей депутаты городского кенгаша получат по 2 млрд сумов, районного кенгаша — по 100 млн сумов, руководители секторов — по 5 млрд сумов. Хоким призвал СМИ и блогеров сообщать о проблемных вопросах.

Кроме того, хоким предложил выделить 30 млрд сумов на посадку деревьев и ещё 50 млрд сумов — на строительство детских площадок, а также другие проекты в социальной сфере.

Не днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посещая махаллю «Янгибог» на Юнусабадском районе столицы, назвал председателя махалли своей «опорой на низовом уровне».