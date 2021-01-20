«АвтоВАЗ» продолжает свою трансформацию, чтобы стать эффективным и конкурентоспособным производителем автомобилей мирового класса в рамках Groupe Renault.

Создание нового бизнес-подразделения Dacia-LADA (Business Unit Dacia-LADA) укрепит производственные синергии между брендами. Это произойдет за счет использования высококонкурентной и гибкой платформы CMF-B в сочетании с высоким коэффициентом локализации.

К 2025 году LADA усилит свой продуктовой план четырьмя новыми моделями. В том числе — новое поколение Niva в 2024 году и новый автомобиль сегмента С-SUV.

«Идея создания бизнес-единицы заключается в том, что Dacia и LADA останутся отдельными компаниями со своими собственными брендами, историей и стратегией. Но они выиграют от более целенаправленного и скоординированного управления. Самое главное, что компании будут лучше интегрированы в систему Groupe Renault, чтобы с максимальной эффективностью использовать синергетический эффект», — заявил в ходе презентации плана Renaulution Дени Ле-Вот, генеральный директор бизнес-подразделения Dacia-LADA.

«В рамках недавно объявленной стратегии Groupe Renault — Renaulution — „АвтоВАЗ“ вносит свою эффективную бизнес-модель и конкурентные преимущества в недавно созданное бизнес-подразделение Dacia-LADA. Запуск полностью новой Niva в 2024 году ознаменует крайне важную для LADA веху в России и откроет новые горизонты для бренда», — поделился Ив Каракатзанис, генеральный директор группы «АвтоВАЗ».

С точки зрения бизнеса сегодня «АвтоВАЗ» продолжает свою трансформацию. Компания делает это, чтобы стать эффективным и конкурентоспособным автопроизводителем мирового класса в рамках Groupe Renault с высоким уровнем локализации и максимально эффективной бизнес-моделью.

Его главный актив — бренд LADA — является одним из ведущих на российском рынке с долей более 20%. Также он показывает хорошие результаты продаж на экспортных рынках, одним из которых является рынок Узбекистана.

«АвтоВАЗ» будет укреплять существующие синергии с Groupe Renault, а также использовать новые как на уровне бизнес-подразделения, так и на корпоративном уровне. «АвтоВАЗ» и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией. Они будут предлагать оптимальные по привлекательности и эффективности затрат продукты в рамках нового бизнес-подразделения.

«АвтоВАЗ» получит преимущества от синергетического эффекта в рамках Groupe Renault. Вместе бренды будут выпускать ежегодно более миллиона автомобилей на базе CMF-B. Этому поспособствуют переход с четырех платформ на одну и сокращение количество типов кузовов с 18 до 11.

Глобальная цель — раскрыть потенциал LADA и Dacia, сделав их полноценными международными брендами, выходящими за рамки существующих рынков и сегментов.

С точки зрения продукта «АвтоВАЗ» усиливает продуктовый план LADA с помощью четырех новых моделей, которые должны выйти на рынок к 2025 году. Это поможет укрепить долю рынка в количественном и финансовом выражении.

«АвтоВАЗ» уже активно реализует новый амбициозный продуктовый план. В 2021 году LADA 4×4 получила свое первоначальное название и теперь называется LADA Niva с приставкой Legend. В начале 2021 года начнутся продажи новой Niva Travel.

Началась работа над будущим поколением легендарной Niva. Автомобиль получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой. Он будет базироваться на платформе CMF-B.

Niva — это культовый автомобиль как в России, так и за ее пределами. Это квинтэссенция надежности и готовности к любым дорожным и климатическим условиям. Это воплощение инженерной мысли в автомобиле для экстремальных условий: с системой полного привода, высоким клиренсом, обладающим прочной конструкцией. Новая Niva выйдет за пределы российского рынка, как это было и в начале истории этого легендарного автомобиля.

Перезапуск Niva и полное обновление основного модельного ряда позволит репозиционировать бренд LADA и начать новую эпоху в его развитии.

На правах рекламы.