Всех, кто задумывался о собственной недвижимости, в этом месяце порадует Golden Housе. Надежный девелопер Узбекистана подготовил ряд привлекательных предложений на квартиры в жилых комплексах. Особенно в британском квартале Greenwich, где действуют выгодные условия покупки.





Обычно при покупке квартиры многие выбирают район, инфраструктуру, репутацию застройщика и качество строительства. При этом всегда найдутся люди, которые хотят большего. Иметь не двухкомнатную квартиру для двоих, а трех- или четырехкомнатную, что больше и просторнее.

Специально для таких людей Golden House предлагает просторные четырехкомнатные квартиры. Масштаб, свобода, творчество, неординарность — это то, что ценят их покупатели.





Особенностью таких квартир является хорошее расположение на верхних этажах. Благодаря этому на город открывается шикарный вид с возможностью любоваться восходами, закатами, а ночью — огнями большого города. Эти квартиры подходят для тех, кто не любит тесниться и ценит простор.

Квартиры бизнес-класса в британском квартале Greenwich предоставляются с предчистовой отделкой. Здесь каждый собственник может дать простор своей фантазии и воплотить в жизнь оригинальные дизайнерские решения.





В настоящее время действуют выгодные условия покупки квартир. Они включают скидки в размере 10%, беспроцентную рассрочку и ипотечный кредит на срок до 20 лет.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж Greenwich: пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: Парк культуры и отдыха им. Фурката.

Центральный офис продаж Golden House: ул. Осиё, 3.

Ориентир: ЖК «Новомосковская».

Сайт: greenwich.uz

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Instagram: @goldenhouseuz

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