В поселке Пайшанба Каттакурганского района Самаркандской области работает семейное предприятие «Шавкат Миромонович Мирзиёев», сообщило Daryo.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, фирма с уставным фондом в 1000 сумов была зарегистрирована 14 февраля 2020 года. Она занимается прочими видами организации питания, а её учредителями с равными долями являются Шахруз Тошпулатов и Абдулло Ташев.





По словам Абдуллы Ташева, сейчас при предприятии функционируют столовая и пункт приёма платежей Paynet. Издание также сообщает, что компания занимается оказанием туристических услуг, но во время пандемии работа в этом направлении была приостановлена. Предприниматель добавил, что название предприятия было утверждено совместно с партнёрами в знак согласия с политикой, которую ведёт президент Шавкат Мирзиёев.

«Перед тем, как дать это название, мы посоветовались с бывшим хокимом нашего района, покойным Аъзамхоном Бахромовым, который поддержал эту идею», — сказал учредитель предприятия Daryo и уточнил, что при его регистрации не было никаких возражений со стороны государственных органов.

Он также заявил, что после начала работы многие начали интересоваться их деятельностью, положительно отзывались. При этом название предприятия нигде не рекламировалось.

В июле 2020 года в Сурхандарьинской области было зарегистрировано другое семейное предприятие с названием «Вой Мани Окахонларим», которое занимается разведением крупного рогатого скота. Позже оно было переименовано в «Акбар Али Адолат». В мае того же года в Джизакской области появилась фирма «Вапше маладес бала», специализирующаяся оптовой торговлей товарами широкого ассортимента.

Кроме того, в августе 2019 года в Ташкенте была открыта компания «Любая бизнес хороша» с видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электрическими товарами.